Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var"

İkilinin fikir alışverişleri, Red Bull'un griddeki dominant konumu sayesinde odak konusu haline geldi.

Autosport özel bir röportajda Dünya Şampiyonuna aralarındaki ilişkiyi sorduğunda Verstappen, Lambiase'nin zaman zaman sert olan üslubunu takdir ettiğini söyledi.

Verstappen, "İlişkimiz böyle yürüyor. Çok monoton olan ya da sadece 'tamam' diyen bir mühendisim olsun istemezdim." dedi.

Verstappen, 2023'te en iyi performansını sergilemek için Lambiase tarafından zorlanmaya ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Evet, sadece biraz ateşe ihtiyacım var. Ben böyle çalışmayı seviyorum."

Hollandalı pilot ayrıca, geride kalan sezonda F1'in TV yayınlarında sık sık takım telsizinden yaptıkları konuşmalara ne kadar çok yer verildiği konusunda, "Sanırım insanlar buna bayılıyor."

"Ayrıca biz çok açık sözlüyüz ve eğer bir şeyi beğenmezsek elbette iletişim kurarız."

"Aslında telsiz mesajlarının bu denli dikkat çekmesi biraz da F1'in hatası. Çünkü her şeyi sırf ortaya atmak için yayınlıyorlar."

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing yarış mühendisi

"Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur, bazen yayınlamalarına gerek olmayan şeyleri yayınlıyorlar. Sanırım onlar da heyecanın ortaya çıkmasından hoşlanıyorlar." dedi.

Verstappen ayrıca Britanya GP'si sonrasında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a telsizde küfür ettiği yönündeki iddiasını da reddetti.

Hamilton, Silverstone'da Verstappen ve McLaren pilotu Lando Norris'in arkasında üçüncü olduktan sonra Verstappen'in telsiz mesajı hakkında, "Önüne 's**tir' koyduğunda ciddi olduğunu anlarsınız." diye şaka yapmıştı.

Verstappen, 2023 sezonunun ilerleyen zamanlarında Austin'de yapılan yarışta, Hamilton'ın kapanış etaplarında bastırmasıyla fren sorunuyla boğuşurken Lambiase'nin mesajlarına sesli bir şekilde sinirlenmişti.

Ancak herhangi bir zamanda yaptığı yorumların veya telsiz ses tonunun 'baskı altında olmakla hiçbir ilgisi olmadığı' konusunda ısrar etti.

Verstappen, "[Austin'de] olan bitenden memnun değildim ve tutarlı olmak için sadece frenlemeye konsantre olmaya ihtiyacım vardı."

"Diğer sürücülerin böyle düşünmesi iyi bir şey ama ben baskı altında olsam bile zaten hata yapmıyorum. O yüzden sorun yok." dedi.