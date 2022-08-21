Verstappen: “Başkaları için kendimi değiştirmeyeceğim”

Haberi dinle

2022 sezonunda taraftar davranışları pek çok zaman gündeme geldi. Formula 1’in önemli isimleri taraftarların yuhalamalarını ve saygısız davranışlarını eleştirmekten çekinmedi.

2021’de Lewis Hamilton ile olan çekişmeli şampiyonluk mücadelesi ardından Verstappen de bu tür taraftar davranışlarından payını aldı.

Hayran davranışları hakkında görüşü sorulduğunda Verstappen, fanatikliklerinin sebebini anladığını ancak kimseyi tatmin etmek için kişiliğini değiştirmesi gerekmediğini söyledi.

Channel 4’e verdiği röportajda Hollandalı pilot, “En sevdikleri pilotla savaşan kişi sizseniz, durum daha şiddetli bir hâl alıyor çünkü bu kişisel bir konu.”

“Bir Lewis taraftarı yarışı 18. bitiren birini önemsemez ama [Lewis’in] doğrudan rakibi sizseniz işler biraz daha kızışır.”

“Bunda sorun yok ama taraftarların memnuniyeti için kendimi değiştirme ihtiyacı duymuyorum çünkü ben kendimim ve bunu değiştirmeyeceğim. Çünkü öteki halde sahtesinizdir. Eğer biri beni sevmiyorsa bunda sorun yok.” yorumlarında bulundu.

2022 şampiyonasını geçen seneye göre daha az olaylı geçiyor ancak 2021 şampiyonasının sonucu bu sene taraftarların tutumlarını hâlâ etkiliyor.

Fakat Verstappen insanların kendisini sevmemesinden etkilenmediğini ve bunun işini yapmasına engel olmadığına de belirtti.

Verstappen, “Herkesin farklı bir kişiliği var ve benim için de aynısı geçerli. İnsanları severim ya da sevmem, hayat bu. Sonuç olarak çevrenizde herkesle birlikte yaşamak zorunda değilsiniz.”

“Herkesin kendi bir hayatı var ve her insan kendi sorunlarıyla ilgileniyor. Ben de bunu yapıyorum ve sadece işime odaklanıyorum.”

“Yarışmayı ve kazanmayı seviyorum ama tabii ki de bunun yanında, doğru araca sahip olmak ve doğru insanlarla çalışmak açısından şansa da ihtiyacınız oluyor. "

“Ayrıca bu konuyu çok düşünmüyorum, kendimi bir başkasının hayranı olarak görmüyorum ya da başka bir pilotun benim hakkında ne düşündüğü konusunda kafa yormuyorum çünkü bu bir enerji kaybı olur.” ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 1 / 1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool