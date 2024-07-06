Verstappen: "Basının %80-85'i İngiliz olduğu için eleştiriler şaşırtıcı değil"

Avusturya Grand Prix'sinden sonra Verstappen oldukça fazla eleştiri aldı; bazı analistlere göre Hollandalı pilotun Norris'e karşı savunma hareketleri kabul edilebilir değildi.

McLaren sürücüsü de yarışın ardından rakibini çokça eleştirdi fakat sonunda taraflar birbirleriyle konuşarak işi tatlıya bağladılar.

Verstappen Perşembe günkü basın toplantısında sürücülerden büyük destek görürken, basın büyük oranda kendisini eleştiriyordu.

Daily Mail'e konuşan Verstappen bu durumu şöyle yorumladı: "Beni ister eleştirsinler ister benimle ilgili olumlu konuşsunlar, diğerlerinin söylediklerine kulak asmıyorum."

"Burada ekibimle ve başarıma katkıda bulunan insanlarla beraberim; performansımı değerlendirmek için onları dinliyorum ve onlarla konuşuyorum."

'Herkes kendi fikrini söyleyebilir. Sorun değil. Bu benim pist dışında nasıl yaşayacağımı ya da pistte nasıl davranacağımı belirlemeyecek."

"Formula 1'de basının %80 ila 85'i İngiliz. Yani bu konuda oldukça baskın bir güce sahipler."

Hollandalı pilot, Britanya'daki İngiliz analistlerin kendi pilotlarının kazanmasını görmek istediklerini düşünüyor.

Dolayısıyla çoğunun Norris'in yanında yer almasını garip bulmuyor.

Verstappen, "Eski sürücülere bakacak olursak onların çoğu İngiliz, bu yüzden bu biraz tek taraflı bir şey." dedi.