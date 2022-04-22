Verstappen, basın toplantısı formatının değişmesini istiyor

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Motorsport.com'un öğrendiğine göre GPDA, F1 ve FIA'ya yeni formatla ilgili neyi sevmediklerini ve formatı herkese daha uygun bir hale getirmek için yapılabilecek değişiklikleri açıkladıkları bir yazı gönderdi.

Pilotlar aynı soruları tekrar tekrar yanıtlama biçiminde ve piste çıkmadan önceki mevcut zaman çizelgesinin çalışma biçiminde iyileştirmeler yapılabileceğini düşünüyorlar. Bu düşünceler, Perşembe ve Cuma günlerinde "zamanı daha iyi kullanabilmek" için planlanan fakat etkisi düşük kalan değişikliklerle ilgili.

F1 ve FIA, 2022 sezonuyla birlikte, Perşembe günleri düzenlenen resmi medya günü uygulamasını iptal etti üç günlük bir format oluşturmak amacıyla resmi basın toplantılarını Cuma sabahına kaydırdı.

Ancak pilotlar Perşembe günleri de medya görevlerini sürdürüyorlar ve basın toplantıları nedeniyle Cuma günü ekstra uzun bir gün geçirmek zorunda kalıyorlar.

Bu formatın medya için de pek ideal olmadığı ortada, nitekim Perşembe günleri basın mensuplarının elinde yeterince içerik olmuyor ve Cuma sabahı verilen demeçler de antrenmanlar sebebiyle zaman aşımına uğruyor.

Pilotların endişeleri ile ilgili Verstappen, "Bu daha çok basın toplantılarını ve medya faaliyetlerini nasıl yaptığımızla ilgili. Bence önceden daha iyiydi."

"Resmi olarak bir Grand Prix günü olmaktan çıkarılmasına rağmen artık Perşembe günlerimiz daha da uzun. Aslında günümüz sizinkiyle aynı, hatta Cuma günleri erken gelmek zorunda kaldığımızı düşünürsek daha da uzun."

"Erken gelmek sorun değil, ancak tüm gün daha da uzuyor. Bu yüzden, yarış sayısının arttığı bir sezonda, daha kısa bir hafta sonu geçirmek istersiniz."

"Daha fazla yarışla birlikte daha uzun hafta sonları yaşıyoruz, en azından pistte olduğumuz ve bir şeyler yaptığımız daha fazla gün var. Yani evet, formatın kesinlikle değişmesi gerekiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Verstappen, kendisi için en büyük hayal kırıklıklarından birinin pilotların aynı soruların sorulmasıyla yüzleşmek zorunda kalmaları olduğunu söyledi.

"Basın toplantısını yapıyoruz, sonra dışarı çıkıyoruz, burada tüm bireysel televizyon medyasıyla konuşmamız gerekiyor."

"Ama hepsi aynı soruları soruyor, kendinizi altı ya da yedi kez tekrarlıyorsunuz. Söylediklerinizi farklı bir şekilde ifade etmek için ilginç tutmaya çalışıyorsunuz ama günün sonunda aynı şeyi söylüyorsunuz, haksız mıyım?"

"Diğer sporlarda gördüğünüz şey, bir basın toplantısı yaptıklarında, bir araya getirilmiş birçok mikrofon var. Her bir basın mensubunun tek seferde altı, sekiz veya on soru sorma imkanı var ve hepsi yayınlanabiliyor."

"Bence bu herkes için çok daha verimli ve daha hoş olurdu. Pilotlardan çok daha fazlasını alabilirdiniz."

GPDA direktörü George Russell, pilotların bir şeyleri değiştirmek için yıkıcı eleştirilerde bulunmaktan ziyade, F1'i herkes için daha iyi hale getirmek için yapıcı eleştirilerde bulunduğu konusunda netti.

Russell, "Sadece üç yıldır buradayım ama tüm pilotlar olarak inanılmaz bir birlik içerisindeyiz ve sporumuzu her açıdan geliştirmeye çalışmak için F1 ve FIA ​​ile sürekli iletişim halindeyiz."

"Spor sürekli değişiyor ama şu anda üzerinde durulması gereken başka bir şey yok. Sporun tüm unsurlarının aynı fikirde olması ve aynı yöne doğru ilerlemesi önemli." dedi.