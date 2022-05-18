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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen: "Barselona'daki hedefimiz, son birkaç yarıştaki ivmeyi korumak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Barselona için hedeflerinin son birkaç yarışta yakaladıkları pozitif ivmeyi sürdürmek olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Barselona'daki hedefimiz, son birkaç yarıştaki ivmeyi korumak"
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Verstappen, Avustralya Grand Prix'sinde tempo olarak Ferrari pilotu Charles Leclerc'le mücadele edememiş ve motorda yaşadığı sorunla da yarış dışı kalmıştı.

Fakat Imola ve Miami'de aldığı iki zaferle, şampiyonada puan farkını 19'a kadar düşürdü ve rüzgarı tekrar ardına aldı.

Sırada Barselona yarışı var ve hemen hemen tüm takımların buraya güncelleme getirmesi bekleniyor. Bundan ötürü liderlik tekrar el değiştirebilir.

Fakat Hollandalı pilot, iyi bir performans gösterip, güçlü ivmelerini korumalarını umuyor.

Verstappen sözlerine şöyle başladı: "Miami'de inanılmaz bir hafta sonu geçirdik. O günden beri dinlenmek ve ailemle vakit geçirmek için biraz vaktim oldu."

"Artık Barselona'da tekrar sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"2016'da, Formula 1'deki ilk galibiyetimi 18 yaşındayken burada aldığım için pistle ilgili güzel anılarım."

"Barselona, Miami'nin aksine yıllardır burada çok sayıda test yaptığımız için hepimizin çok iyi bildiği bir pist. Bu açıdan yarış öncesinde kullanabileceğimiz önemli miktarda veriye sahibiz."

"Umarım cuma günü itibariyle temiz bir başlangıç yapabilir ve son birkaç yarışta yakaladığımız momentumu koruyabiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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