Verstappen: “Barselona’da yarım kalmış bir hesabımız var”

Monako sıralama turlarına Antonelli ile mücadele eden ve az farkla birinci sırayı kaçıran Max Verstappen, yarışın start anında meydana gelen bir sorun yüzünden mücadeleye erken veda etmek zorunda kalmıştı.

Monako’daki hayal kırıklığını gizlemeyen dört kez dünya şampiyonu düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Hafta sonu her şey harika giderken aldığımız bu sonuç hem benim hem de takım için büyük bir yıkım oldu.”

“Bu yüzden Barselona’da yarım kalmış bir hesabımız var."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Katalonya; yüksek süratli virajları, bitmek bilmeyen dönemeçleri ve upuzun düzlüğüyle Monako’dan tamamen farklı bir karakterde. Gelişim seviyemizi görmek adına bizim için ciddi bir sınav ve harika bir referans olacak."

"Barselona’nın bendeki yeri çok ayrı; özellikle on yıl önceki o ilk zaferin hatırası bambaşka.”

“Kariyer hedefime, takımla çıktığım daha ilk yarışta ulaşmak tarif edilemez bir duyguydu. Bu yüzden oraya dönüp yeniden yarışmak için sabırsızlanıyorum."