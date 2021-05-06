Verstappen: "Barselona'da normal seviyemize dönmeliyiz"

Max Verstappen, 2016 İspanya Grand Prix'siyle beraber Red Bull'a adım atmış ve çıktığı ilk yarışı kazanmıştı.

Hollandalı pilot, bu hafta sonu yine aynı pistte Red Bull ile 100. yarışına çıkacak.

Bu konu hakkında konuşan Verstappen, uzun yıllar Avusturyalı ekiple devam etmek istediğini belirtti.

Genç pilot, "Red Bull ile 100. yarışıma katılıyorum, ki bu çok tuhaf. Her şey o kadar hızlı gidiyor ki doğruyu söylemek gerekirse bu kadar çok olduğunu ben de bilmiyordum. Sanırım yaşlanıyorum! Bu takımın bir parçası olmaktan keyif alıyorum ve takım içerisindeki atmosfer harika."

"Buradaki herkeste çok fazla motivasyon ve enerji var. Gerçekten iyi bir ilişkiye sahibiz. Fakat aynı zamanda çok iyi de anlaşıyoruz ve birlikte çok eğleniyoruz. Yani bu takımın bir parçası olmak benim için çok güzel ve umarım çok daha uzun yıllar devam eder." dedi.

Red Bull, Portekiz'de galibiyeti Mercedes'e kaybetti ve şampiyonluk parolasıyla başladığı yılda, ilk üç yarışta sadece bir galibiyet aldı.

Verstappen, Barselona'da daha iyi olmalarını bekliyor.

"Bence Barselona bizim için iyi bir pist olabilir. Fakat Mercedes'in de çok hızlı olmasını bekliyorum. Bu yüzden yine çok yakın geçecek ve her şey en iyi ayarı kimin bulacağıyla ilgili olacak. Barselona, Portekiz'e kıyasla yol tutuş seviyesi anlamında daha normal bir pist ve bu yüzden aracımızın gerçek hızına geri dönmesini bekliyoruz."

"Bu, iyi bir pist ve hepimiz orayı çok iyi biliyoruz. Bu yılın başında Barselona'da babamla beraber bir GT aracı kullandım ve pistin keyfini çıkardım. Şimdi oraya geri dönmek güzel olacak."

Hollandalı pilot, takımın gelişim yarışında Mercedes'e ayak uydurmasını da istiyor.

"Mercedes'le bir gelişim yarışı içindeyiz ve sezonun geri kalan kısmında mevcut seviyemizi koruyabileceğimizden ve her hafta sonu gelişmeye devam edeceğimizden emin olmamız gerekiyor."

"Kazansanız bile bir yarış hafta sonundan öğrenebileceğini pek çok şey vardır. Hiçbir şey asla mükemmel değildir ve mücadelenin içerisinde kalmak için kaldırmadık taş bırakmıyoruz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images