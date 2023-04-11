Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam"

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İsveçli medya grubu Viaplay tarafından yayınlanan üç bölümlük bir belgesel dizisi 'Max Verstappen: Bir Şampiyonun Anatomisi', hayranlarına Red Bull pilotunun ikinci Dünya Şampiyonluğuna doğru giden yolda hayatına özel erişim sağlıyor.

Bununla birlikte, dizide bazı komik anlar da yer alıyor.

Bir bölümde, aile yemeği sırasında Max'in ev için önerdiği bir fikir ele alınıyor: "Eve geniş bir küvet almalıyız!"

Jos Verstappen'in "Zaten küvete girip çıkmakta zorlanıyorum!" cevabı üzerine Max, "Neyse ki araçtan inme konusunda çok fazla pratiğin var!" diyerek babasının uzun ama başarısız F1 kariyerine atıfta bulunuyor.

Jos Verstappen'in 105 kariyer başlangıcı sadece iki podyum finişi ve sıfır pole, sıfır galibiyet ve sıfır en hızlı tur ile sonuçlandı.

Eski Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows ve Minardi pilotunun kariyeri yarıştan çekilmelerle doluydu. Kariyerindeki 105 startın %50'sinden fazlasında yarış dışı kaldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Jos Verstappen'in Max'i birçok kez Dünya Şampiyonu olma yolunda nasıl yetiştirdiğine dair pek çok söylenti vardı. Jos, oğluna karşı sert olduğunu kabul etse de; bunun asla çizgiyi aşıp istismar edici davranışlara dönüşmediğinde ısrar etti.

Max Verstappen de 'Bir Şampiyonun Anatomisi' programının 1. bölümünde babasının F1 kariyeri üzerindeki etkisi hakkında konuştu.

Max, "Şu anda başardığım her şeyin küçükken sahip olduğum rehberlik sayesinde olduğunu biliyorum."

"Bugün olduğum gibi bir pilot olmayı bana öğreten babamdı."

Max'i nasıl yönlendirdiği konusunda hiçbir pişmanlığı olmadığını söyleyen Jos, "Max'in oldukça özel bir yeteneğe sahip olduğunu çok erken fark edebiliyordunuz. Olayları görme şekli, öndeki aracı geçiş şekli..."

"Yaşına göre çok yüksek bir seviyede olduğunu biliyordum." dedi.