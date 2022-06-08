Verstappen: "Bakü'de yarım kalan bir işim var"

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Hollandalı pilot, geçen yıl Bakü'de gerçekleştirilen yarışı lider götürürken, start finiş düzlüğünde lastik patlatmış ve aracını bariyerlere çarpmıştı.

Yarışa veda eden Verstappen, büyük hayal kırıklığı yaşadı ve kendisi için oldukça değerli olan 25 puanı kaybetti.

Bu yıl Bakü'ye şampiyona lideri olarak giden 2021 dünya şampiyonu, hedefinin zafere ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Hollandalı pilot şöyle dedi: "Geçen yıl yarış dışı kaldıktan sonra, yarım kalmış bir işim olan Bakü'ye dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bakü'de ciddi frenleme ve küçük kaçış bölgeleri olan zorlu bir cadde pisti var."

"Orada ayarları bulmak ve arka kanat için en uygun açıyı seçmek zor."

"Bakalım bu hafta sonu sıralama turlarında daha hızlı olabilecek miyiz? Önceki yarışlarda tek tur temposu anlamında biraz gerideydik."

Verstappen ayrıca takımla iki yıllık yeni kontrat imzalayan Sergio Perez'e de değindi ve takımda kalmasından memnun olduğunu ekledi.

Verstappen sözlerine şöyle devam etti: "Sergio'nun takımla yeni kontrat imzalaması bence harika. Takım içerisinde devamlılık olduğunu görmek güzel, ayrıca kişisel olarak çok iyi anlaşıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images