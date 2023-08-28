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Verstappen: "Bakü'de yaptığımız ayarlar şu anki 'hakimiyetimize' yol açtı"

Max Verstappen, şu anki Formula 1 hakimiyetinin, bu sezonun başlarında Azerbaycan Grand Prix'sinde yaptığı bir ayar atılımıyla desteklendiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Verstappen, Hollanda Grand Prix zaferinin ardından puan avantajını 138'e çıkardı.

Şampiyona lideri sezonun açılış yarışı olan Bahreyn'i kazansa da sonraki dört yarışta zaferleri takım arkadaşı Sergio Perez ile paylaştı. Meksikalı pilot Suudi Arabistan ve Bakü'de, Verstappen ise Avustralya'da zafere ulaştı.

Azerbaycan'daki bu yenilgisini değerlendiren Verstappen, Red Bull RB19'unda ayar seçeneklerini denediğini ve bunun takımın 2023 paketini anlamasına yardımcı olduğunu açıkladı. 

Bunun sonraki yarışlarda yol gösterici olduğunu ve Miami'nin ardından üst üste dokuz yarış kazanma serisini başlattığını söyledi.

Verstappen, "Bakü'deki yarıştan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Araçla bazı farklı şeyleri nasıl yapacağımı, onu nasıl ayarlayacağımı [öğrendim]." 

"Elbette Bakü'deki yarışı kazanamadım ama araçta gerçekten çok fazla şey denedim. Bu yüzden yarışta biraz tutarsızdı ama bir noktada bulduklarımla iyi bir ritim yakaladım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Lastiklerime biraz fazla zarar verdim ama 'Tamam, bu sonraki yarışlar için oldukça ilginç' dedim. Temelde de bunu uyguladım ve bu bana her pistte yardımcı oldu." dedi.

Verstappen, Red Bull kariyerinin sadece ara sıra zaferler için mücadele edebildiği ilk yıllarına kıyasla, şampiyonluklar için yarışırken sürüş stilini değiştirmek zorunda kaldığını hissetti.

Bunun büyük bir kısmının risk ve ödülü dengelemekle ilgili olduğunu, ancak mevcut Red Bull paketi hakkındaki bilgisinin Zandvoort'taki değişen koşullar da dahil olmak üzere yarışları nasıl ele alacağı konusunda kendisine daha fazla 'kontrol' sağladığını söylüyor.

İki kez Dünya Şampiyonu, "Bu daha çok risk yönetimiyle ilgiliydi. Şampiyonluk için mücadele etmediğim birkaç yıl öncesiyle karşılaştırırsak kesinlikle tamamen farklı sürüyorum."

"Ama sorun değil. Yani bu şekilde sürerken bile çok şey yapabilecek bir aracım olduğunu biliyorum. Sanırım bu biraz daha kontrollü olmama yardımcı oluyor." dedi.

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