Verstappen: "Bakü'de rekabetçi olabiliriz"

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, ikinci antrenman seansının ardından verdiği demeçte genel olarak iyi bir gün geçirdiklerini söyledi.

"Bence genel olarak iyi bir gün geçirdik. Birkaç şey öğrendik, şimdi denediğimiz her şeye geri dönüp bakmamız gerekecek."



"Şimdilik bu hafta sonu daha rekabetçi görünüyoruz, bu da olumlu bir şey."

"Pist çok kaygan ve birçok 90 derecelik viraj var. Bazen bariyere çarpmamak için frene biraz daha fazla basıyorsunuz."



"İkinci antrenman benim için biraz daha zorludu. Dengeyi biraz daha iyileştirmemiz gerekiyor. Yine de eminim ki rekabetçi olabiliriz."