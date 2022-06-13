Verstappen: "Bakü'de araç içerisinde iyi hissettiğim ilk gün buydu"

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Max Verstappen, bu yıl özellikle tek tur temposunda RB18'e uyum sağlamakta zorlanıyor ve Monako'nun ardından Bakü'de de Sergio Perez'e geçilmişti.

Ancak yarışta çok iyi bir tempo yakaladı ve son beş yarıştaki dördüncü zaferini elde etti.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Bence genel anlamda çok iyi bir yarıştı. İyi bir başlangıç yaptım ama gidebileceğim hiçbir yer yoktu çünkü burada ilk viraja kadarki mesafe çok kısa. Sonrasında her şey ilerlemeye çalışmak üzerineydi ancak geçiş yapmak çok zordu."

"Bu yüzden sadece doğru anı bekledik. Ardından sanal güvenlik aracı çıktı. Her iki araçla da pistte kalmayı seçtik ve biraz daha devam etmeye çalıştık. O noktada gayet iyi hissediyordum. Ayrıca orta hamurdaki lastik aşınmam iyi bir seviyedeydi ve liderliği aldım."

"Sert lastiğe geçtikten sonra Charles'ı ne ölçüde yakalayacağımızı görmek ilginç olacaktı çünkü bence hız avantajımız vardı. Elbette mücadele edemedik ama bence iyi bir gündü. Güçlü bir gün geçirdik ve araçta iyi bir tempo yakaladık. Lastiklerimize çok iyi baktık."

"Bu hafta sonu araçtan memnun olduğum ilk gün buydu."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yılın başından bu yana bazı talihsizlikler yaşadık ve arayı kapatmamız gerektiğini biliyorduk. Fakat o günden beri yaşadığımız şanssızlıklar hemen hemen eşitlenmiş gibi görünüyor. Eğer şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız, her hafta sonu puan kazanmalısınız. Herkes bunu bilir, herkes bunu dener ama bunu yapmak her zaman o kadar kolay olmaz."

Verstappen, tempo olarak cumartesi günleri yeterince iyi olmadıklarını kabul ediyor.

"Cumartesi günkü araç performansımız, her ne sebeple olursa olsun Ferrari kadar iyi değil. Belki de bunun bize yarış gününde faydası vardır öyle değil mi? Fakat aynı zamanda cumartesi günü daha fazla performansa sahip olmayı da istiyorum. Özellikle de kendi tarafımda, hissiyat ile."

"Fakat pazar günü genel anlamda her zaman daha iyi hissediyorum. Elbette aracı geliştirmek için yapılması gereken işler olduğu ortada fakat durum herkes için aynı."

"Bunun hâlâ çok yeni bir araç olduğunu biliyoruz. Bu yüzden her zaman geliştirmeye çalışacağız. Şu anda gelişmemiz gereken en büyük nokta da tek tur performansı."

Verstappen, Charles Leclerc'in nasıl hissettiğini ise anladığını söylüyor.

"Her zaman böyle şeyler olabiliyor çünkü bu bir yarış. Bana da oldu, geçmişte pek çok kişiye oldu. Maalesef şimdi Charles'ın başına geliyor. Eğer aynı durumda olsaydım ben de hayal kırıklığı yaşardım ve bu, çok normal. Fakat önemli olan bundan nasıl çıktığın. Her zaman işleri nasıl toparlayacağınıza bakarsınız. Sezon başında zaten bunu yaptık. Bundan dersler çıkarıyorsun, memnun olmuyorsun, kızıyorsun ama sonunda biz işleri tersine çevirmeyi başardık."