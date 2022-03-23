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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Verstappen: "Bahreyn'in ardından daha güçlü döneceğiz"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bahreyn GP'nin ardından daha güçlü döneceğine inanıyor.

Kemal Şengül
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Verstappen: "Bahreyn'in ardından daha güçlü döneceğiz"
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Max Verstappen, Bahreyn GP'de galibiyet için Charles Leclerc'i zorlasa da, genel olarak o kadar temposu yoktu ve son bölümde yarışı ikinci bitirmeye doğru gidiyordu.

Fakat yaşadıkları sorunun ardından yarışa veda etti. Birkaç tur sonra bu kez Sergio Perez benzer sorun yaşadı ve güç ünitesinin kapanmasıyla ilk virajda spin attı.

Bu, Red Bull'un iyi götürdüğü yarıştan puansız ayrıldığı anlamına geliyordu.

Bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Verstappen, yaşananları geride bırakıp daha güçlü dönmeyi umuyor.

Hollandalı pilot, şöyle dedi: "Geçen hafta sonu hepimiz için oldukça zorlu geçti. Yine de takım olarak kazanıp, takım olarak kaybediyoruz ve eminim bu hafta sonu daha güçlü şekilde döneceğiz."

"İyi bir pakete sahibiz ve Bahreyn'de gayet rekabetçiydik. Bu yüzden hafta sonundan çıkarılabilecek pek çok şey ve önümüzde uzun bir sezon var. Ne de olsa bu, henüz ilk yarıştı."

"Suudi Arabistan'a gelirsek, bu pist hepimiz için hâlâ çok yeni ve nem miktarı geçen yıl hepimizi zorluyordu."

"Sanırım ilk sektörde görüşü artırmak için bazı küçük değişiklikler yaptılar. Haliyle bu kez işlerin nasıl olacağını ben de merak ediyorum."

"Yüksek hızlı virajlarıyla gerçekten hızlı bir pist. Bu yıl araçlar biraz daha ağırlar ve bundan ötürü yeni nesil araçların nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak."

"Hafta sonu için sabırsızlanıyorum, bence eğlenceli olacak." 

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage after retiring

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage after retiring

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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