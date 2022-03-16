Verstappen: "Bahreyn'de iyi puanlar almayı hedefliyouz"

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Hem Mercedes hem de Ferrari, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn GP'de güçlü bir Red Bull bekliyorlar.

Avusturyalı ekip, Bahreyn testinin son gününde yeni güncellemeler denemiş ve aracın temposunun pozitif şekilde etkilendiği görülmüştü.

Bu hafta sonu 2022 sezonu nihayet başlayacak ve Max Verstappen, pek çok bilinmeyene rağmen RB18'in iyi bir seviyede olmasını ümit ediyor.

Hollandalı pilot, yaptığı yeni açıklamada şöyle dedi: "Gridin geri kalanına kıyasla nerede olduğumuzu görmek adına cumartesi günkü sıralama turlarına katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Araç iyi görünüyor ve takım olarak da iyi bir noktadayız."

"Bahreyn'de bizim için en önemlisi çok fazla sorun yaşamadan tutarlı bir hafta sonu geçirip, iyi puanlar almak olacak."

"Barselona ve Bahreyn'deki testlerde çok fazla şey öğrendik. Şimdi dikkatimizi yarışa vereceğimiz için çok heyecanlıyım. Spor için yepyeni bir döneme giriyoruz ve her şey olabilir."

"Yeni kuralların amacı gridin yaklaşmasını sağlamak ve takibi kolaylaştırmak. Umarım tüm bunları ilk yarışta görebiliriz."

"Her şey çok yeni olduğu için sezonun ilk yarışıyla alakalı pek çok bilinmeyen olduğunu düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images