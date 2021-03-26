Verstappen: "Bahreyn'de hızlıysak, her yerde hızlı olacağız"

Red Bull, sezon öncesindeki güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve şu anda hafta sonunun favorisi olarak görülüyor.

Ancak Max Verstappen, dünkü röportajında, araçta daha iyi hissetse bile yine favori etiketini kabul etmedi.

Hollandalı pilot, "Kendimize konsantre olmaya ihtiyacımız var. Nerede olduğumuzu otomatik olarak zaten göreceğiz. Sonunda Mercedes'in bizi neden favori rolüne ittiğinin bir önemi yok. Olanları görebiliyorum ve kendimize konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Sadece olumlu bir kış dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Geçen yıl çözemeyeceğimiz bazı şeyleri çözmeye çalıştık. Bunu başarıp başaramadığımızı zaman gösterecek. Bu hafta sonu hızlı olmamızı umut ediyorum."

"Kışın Honda da iyi adımlar atmayı başardı. Mercedes ile rekabet açısından ne kadar iyi ya da yeterli olup olmadığını yine zaman gösterecek. Çok çalışıyorlar ve rekabetli olabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şampiyon olmak istiyoruz ve bu sadece Honda için değil, herkes için önemli."

"Bahreyn'de hızlı olmak bizim için önemli olacak, çünkü burada hızlıysanız, her yerde hızlısınızdır. Bunu geçen yıl Mercedes'le görmüştük." dedi.

Verstappen, araçtaki hislerinin iyi olduğunu yineledi.

"Aynı şeyleri söyleyip duruyorum ama iyimserim. Piste çıkmaya da hazırım. Araç açısından test olumluydu. Ancak bu, her şeyin hemen yolunda gideceğinin garantisi değil."

"Sadece aracı iyi şekilde anladık ve rekabetçi olmasını umuyoruz. Aracın sürülebilirligi daha iyi, değişen şartlarda bile daha öngörülebilir görünüyor."

"Sürmesi çok güzeldi ama aynı zamanda hızlı da olması gerekiyor."