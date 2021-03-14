Verstappen, Bahreyn'de gelmeden önce zaten COVID-19 aşısı olmuş

Bahreyn, Formula 1 testine ve ilk Grand Prix'ye katılacak personele, COVID-19 aşısı olmayı teklif etmişti.

Pek çok ülke şu anda öncelikli kişilere aşı teklif ediyor ve bundan ötürü bu fırsat, F1 padoku için bulunmaz bir nimet gibi oldu.

Carlos Sainz ve Sergio Perez zaten COVID-19 aşısı oldular. Diğer pilotlar hakkında ise herhangi bir açıklama yok.

Bugün Motorsport.com'a konuşan Verstappen, Sainz ve Perez gibi aşı olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet [aşı] oldum. Ancak Bahreyn'de değil."

Monako'da mı aşı olduğu sorusuna ise, "Avrupa'da" yanıtını verdi.

Helmut Marko sık sık Verstappen'in bu virüsten korktuğunu söylemişti ve şimdi aşı olmak, Hollandalı pilot için faydalı olabilir.

Kendisini daha güvende hissedip hissetmediği sorusuna Verstappen, "Sanırım her halükarda yardımcı olacak. Özellikle, çok fazla seyahat ediyoruz ve elbette seyahat ettiğiniz yerde iletişim kurabileceğiniz insanlar için de daha iyi bir şey. Yani bu yönden iyi olacak." yanıtını verdi.

Bunun takımın mı yoksa kendisinin isteğiyle mi olduğu sorulduğunda ise, "Elbette her iki taraf için de gerekli olan bir şeydi. Sonunda zaten herkesin alması gereken bir şey." dedi.