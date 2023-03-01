Verstappen: "Bahreyn GP'ye iyi bir araçla gidiyoruz"

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Bu yıl Formula 1 takımlarına yeni sezona hazırlanmaları için sadece üç günlük test imkanı verildi. Bu kapsamda tüm padok, geçen hafta Bahreyn'deydi ve sürücüler, sezon öncesinde yeni araçlarının tadına ilk kez burada baktılar.

Bu üç günlük testte en iyi izlenimi Red Bull Racing bıraktı. Avusturyalı ekip, ikinci gün öğleden sonraki seansın bir kısmını yağ sızıntısı nedeniyle kaçırdı fakat bunun dışında dayanıklılık sorunu yoktu. Dahası, Sergio Perez ve Max Verstappen araçta gayet rahattı ve çok iyi turlar attılar.

Önümüzdeki Cumartesi günü yapılacak sıralama turlarına kadar kimin önde yer aldığı belli olmayacak fakat Verstappen, Red Bull'un üç günlük testin ardından iyi durumda olduğunu kabul ediyor.

Verstappen, "Testten sonra Bahreyn'de kaldım ve yarış hafta sonuna yönelik güzel bir hazırlık yaptım."

"Geride kalan tüm testlerin ardından bu hafta sonuna girerken iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Elbette testlerde elde edilen verilerin okunmasıyla ilgili çok şey söylenebilir fakat her pist araç davranışı anlamında çok farklı."

"Takım olarak gelişmeye ve her zaman daha iyisini yapmaya odaklanıyoruz."

"Yıl boyunca yapmaya devam etmemiz gereken şey de bu."

"Testte üç olumlu gün geçirdiğimiz ortada fakat önemli olan yarış." dedi.

Red Bull için cesaret verici olan bir diğer şey, Perez'in de mutlu olması.

Meksikalı pilot ise şunları söyledi: "Aracımız test sırasında çok iyi hissettirdi ve ayar değişikliklerine iyi şekilde yanıt verdi."

"Aracın sıralama turlarında ve yarışta nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Güçlü görünüyoruz ve kendimizi güçlü hissediyoruz ancak her şey yarış hafta sonunda nasıl performans gösterdiğimizle ilgili."

"Bahreyn'de tutarlı bir hafta sonu geçirmek ve sezona olumlu performansla başlamak istiyorum."