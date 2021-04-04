Verstappen, Bahreyn GP'nin başında her tur 0.3 sn kaybetmiş

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve ilk turlarda lider giden Verstappen, bir ara telsizden aracın çekişinde bir sorun yaşadığını ve takıma bunu kontrol etmesini söylemişti. Bu sorun ilerleyen bölümde ilerlemedi ve tam olarak sorunun ne olduğu açıklanmadı.

Verstappen, ilk pit stopa kendisinden önce gelen Lewis Hamilton'a geçilmesinin ardından son bölümde daha geç pit stop yaptı ve pist üstünde Hamilton'ı geçmeyi hedefledi. Verstappen her ne kadar bunu başarsa da pist dışına taştığı için yerini geri vermek zorunda kaldı ve bir daha geçme fırsatı bulamayarak ikincilikle yetindi.

Motorsport Network bünyesinde yer alan Formel1.de'ye özel olarak konuşan Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Marko, Verstappen'in diferansiyel sorunu nedeniyle yarışın başında zaman kaybettiğini açığa çıkardı. Verstappen yarıştaki sorun dışında sıralamalarda da pist dışına taşarak tabanına hafif hasar vermişti.

Marko, "Sıralamalarda, sizin de gördüğünüz üzere bir virajda genişten döndüğü için tabanın bir parçası uçtu. Bu küçük bir kayba neden oldu. Yere basma gücünün % 8 kadarını kaybetmiş olabilir. Bu çok büyük bir fark yaratmadı."

"Daha ciddi olan sorun, yarışın başında diferansiyel tarafında yaşadığımız sorunlardı. 1. sektörde tur başına 0.3 sn kadar ciddi zaman kaybediyordu. Aynısını Perez de yaşadı. Hem daha az yol tutuşu vardı, hem de arka lastikler fazla dönüyor ve ısınıyordu."

"O bölümde, erken pit stop ihtimalini ortadan kaldıracak farkı açmayı başaramadık. Tam tersi, fark 2.5 saniyeden 1.7 saniyeye düştü. İlk bölümde bu belirleyici oldu. Açık bir şekilde dezavantajlı olduk. Ardından bir sorun daha yaşadık. Daha açık söylemem gerekirse, ısınma sorunu nedeniyle motorun gücünü azaltmak zorunda kaldık. Ancak Max yine de hesapladığımız gibi yakalamayı başardı." dedi.