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Formula 1 Avusturya GP

Verstappen: "Babam ile Horner arasında yaşananlardan kaçınılabilirdi"

Max Verstappen, babası Jos ve Red Bull takım patronu Christian Horner arasındaki son tartışmanın ardından "Bu senaryodan kaçınılabilirdi " dedi.

Neva Ünsaldı
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Jos Verstappen ile birlikte

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Jos Verstappen ile birlikte

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

10:39:11Yaşanan bu tartışma, Jos Verstappen'in Red Bull Ring'de RB8 ile katılacağı “efsaneler” geçit töreninden çekilmesiyle başladı.

Eski F1 sürücüsü Jos Verstappen, rahatsızlıklarını halka açık bir şekilde dile getirdi ve "Horner ile tamamen işim bitti" dedi.

Horner ise Cuma günü yapılan basın toplantısında bu duruma tepki gösterdi.

Bu durumun ortasında kalan Max, bir Dünya Şampiyonluğu için mücadele ederken babası ve patronu arasındaki iç meselelerle uğraşmak zorunda kalıyor.

Bu olayla ilgili olarak Verstappen, "Bu senaryodan kaçınılabilirdi " 

“Hoş bir durum değil. Bence ne benim için, ne babam için, ne Christian için, ne de takım için hoş bir durum değil.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Çünkü, bu tür şeylerin olmasını istemezsiniz.”

“Babam, arkasındaki neden hakkında oldukça açık sözlü oldu ve tabii ki onun görüşünü anlayabiliyorum çünkü günün sonunda arabayı sürmesi isteniyor ve sonra arabayı sürmesinin istenmediğini öğreniyor.”

“Babam aslında arabayı sürmeyi umursamıyordu. Ama ondan ‘Lütfen, hayranlar için, Hollandalı hayranlar için, Red Bull, ev pisti, büyük bir ilişkimiz var’ diye yapması isteniyor. Bu yüzden anlayabiliyorum.”

“Diğer yandan ben burada, performans tarafına odaklanmak için varım. Bu yüzden herkesle iyi bir ilişki istiyorum ama tabii ki bu senaryo önlenebilirdi.” dedi Verstappen, sprint zaferinin ardından medyaya.

Bazı kaynaklara göre Red Bull, yarışın kendisinin olmasa da fotoğraf ve videolarının yayınlanmasını engelleyecekti ve bunun sonucunda Jos Verstappen etkinlikten çekilmeyi tercih etti.

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