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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Çocukken yaşadıklarımdan ötürü artık hiçbir şey beni kızdırmıyor"

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Verstappen: "Çocukken yaşadıklarımdan ötürü artık hiçbir şey beni kızdırmıyor"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, babası Jos Verstappen ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Max Verstappen, eski F1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu ve şu anda F1'in en iyilerinden birisi olarak görüyor.

De Telegraaf'a konuşan Verstappen, sözlerine Helmut Marko'yu yorumlayarak başladı: "Marko'nun, sürücülere karşı çok sert olduğu sıkça söyleniyor. Ancak bence çok gerçekçi biri. Eğer kötü sürerseniz, durum böyle olur. Eğer iyi bir iş yaparsanız, o da size karşı iyi olur. O, çok açık sözlü biri ve her zaman sürücülere açık şekilde soru sorar."

"Her zaman açık sözlü ve dürüst oldum. Çünkü babam bana her zaman 'kötü bir iş yapmış olsan bile sadece dürüst olmalısın' der. Farklı bir hikaye veya bunun gibi bir şey uydurmamalısınız çünkü insanlar bundan hoşlanmaz. Bu yüzden her zaman kendim olmaya çalışıyorum."

"Babama her zaman minnettar olacağım. Onun desteği olmasaydı, F1'de olamazdım. Tabii ki beni sert şekilde yetiştirdi ve büyüttü. Ama bunu iyi şekilde yaptığını söyleyebilirim. Bana göre mümkün olan en iyi hazırlığı yaptık. Hatta bunun herhangi bir yarış pilotunun dürüst olmasına yardımcı olacağını da düşünüyorum. Bence herkes çocuğunu bu şekilde büyütmeli."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Jos Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing, Jos Verstappen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Jos Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Jos Verstappen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jos Verstappen, 2012 İtalya karting yarışında kötü bir iş yapmasının ardından bir hafta boyunca onunla konuşmadı.

Verstappen, "İnsanlar bu tür davranışların biraz fazla ileri gittiğini düşünebilir ama dürüst olmak gerekirse bunda herhangi bir sorun yoktu. İnsanlar böyle bir şey duyduklarında kızıyorlarsa veya üzülüyorlarsa, hikaye okumamalılar. Günün sonunda bunlar, o anlar hakkında sizin ne düşündünüz ve ele aldığımızla ilgili. Başkalarının ne yaptığıyla ilgili değil. Elbette bazı anlarda veya belli zamanlarda 'bu artık çok sert' diye düşündüm. Ama şu anda o günler var olduğu için mutluyum. Jos beni olduğu gibi büyüttü. Beni bu kadar ilerleten şey buydu. Şu an beni hiçbir şey ya da kimse üzemiyor ya da kızdıramıyor. Daha önce çok şey yaşadım ama artık hiçbir şey beni üzmüyor ya da endişelendirmiyor."

 

"Bir yarış pilotu olarak kendinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Bu yüzden hiç baskı hissetmedim. Eğer bir şey iyiyse iyidir ve kötüyse kötüdür. Babam bana bunu söyleyecek kadar açık sözlüydü. Asla 'hemen şimdi kazanmalısın' ya da benzeri bir şey demedi. Elimden gelenin en iyisini yapmalı ve sahip olduğum her şeyi vermeliydim. Eğer bunu yaparsam ve ikinci olursam, o zaman sorun değildi."

Verstappen, babasıyla ilgili bir sorunu olmadığını da söyledi.

“Babama her zaman minnettar olacağım. Eğer o olmasaydı, şimdi Formula 1'de olmazdım. Tabii ki katı bir eğitmendi, ama bu iyi bir deneyimdi. Benim için en iyisiydi. Bence her sürücü için yardımcı bir şey, herkes bu şekilde yetiştirilmeli. Babam benim için çok şey feda etti, çünkü ben onun oğluyum."

"Sürekli karting aracımı ne zaman yıkayacağımı sorardı. Ancak sadece yıkamak yetmezdi, tüm parçalarda hasar olup olmadığını dikkatlice kontrol etmem gerekiyordu. Eğer gerçekten temiz değilse, babam tekrar kirletirdi ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalırdım. Her şey detaylarla ilgiliydi, hiçbir şeyi göz ardı edemezdim. Tabii ki babam kartingi kendisi de kontrol ediyordu ama benim de yapmamı istiyordu."

"Babam her zaman yarış konusunda ciddi olmam gerektiğini, kartingin bir eğlence olmadığını söylerdi. Diğer çocuklar da kazanmak istiyordu ama bunun için ne yapıyorlardı? Elbette bazen yaramazlık yapmak istedim ve bunu, belki de diğer çocuklar kadar sık ​​olmasa da yaptım. Çünkü motor sporlarından ayrılmak istemedim. Hiç böyle bir arzum olmadı. Bütün arkadaşlarımın da kartingle uğraşması tabii ki önemli bir etmendi."

"Şimdi babamla her gün iletişim kuruyoruz ve her şey hakkında konuşuyoruz. Hem yaptığım iş hem de aracın ayarları hakkında konuşuyoruz... Çoğu şey hakkında konuşuyoruz. Onu sadece bir baba olarak değil, aynı zamanda arkadaşım olarak da görüyorum. Hep böyleydi ve hep böyle olacak. Benim için  bir baba, arkadaş ve büyük bir akıl hocası.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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