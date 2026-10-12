Formula 1

Verstappen, 'aynı takımla en çok galibiyet' sıralamasında Schumacher'i geride bıraktı

Max Verstappen, Red Bull ile elde ettiği 73. galibiyetin ardından aynı takımla en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde ise Lewis Hamilton yer alıyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 11:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Sezonun ilk zaferini Malezya'da elde eden Max Verstappen, Marina Bay'de sprint sıralama turlarından Grand Prix'ye kadar üstün bir performans sergileyerek Singapur'da kariyerinin ilk zaferini kazandı.

Ancak Verstappen'in Singapur'daki başarısı bununla sınırlı kalmadı. Hollandalı sürücü, 2016'dan bu yana Red Bull ile elde ettiği 73. yarış galibiyeti sayesinde, Formula 1 tarihinde aynı takımla en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Verstappen, Malezya'da Michael Schumacher'in Red Bull ile elde ettiği 72 galibiyetlik rekorunu egale etmişti.

Verstappen'in sıradaki hedefi ise Lewis Hamilton'ın rekorunu yakalamak veya geride bırakmak olacak. Hamilton, 2013-2024 yılları arasında Mercedes adına yarışırken toplam 84 galibiyet elde etti. Dört kez dünya şampiyonu olan Verstappen'in bu rekoru kırmak için 12 galibiyete daha ihtiyacı var.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Listenin ilk beş sırasında, kendi takımlarıyla en az 30 galibiyete ulaşan üç dünya şampiyonu daha yer alıyor.

Dördüncü sırada bulunan Sebastian Vettel, 2009-2014 yılları arasında Red Bull ile 38 yarış galibiyeti elde etti. Alman sürücü, dünya şampiyonluğu kazandığı dört sezonun tamamında bu dönemde Red Bull adına yarışıyordu.

İlk beşi tamamlayan Ayrton Senna ise 1988-1993 yılları arasında McLaren ile 35 kez zafere ulaştı. Brezilyalı efsane, üç dünya şampiyonluğunu da bu dönemde kazandı.

PİLOT TAKIM GALİBİYET SAYISI Lewis Hamilton Mercedes 84 Max Verstappen Red Bull 73 Michael Schumacher Ferrari 72 Sebastian Vettel Red Bull 38 Ayrton Senna McLaren 35

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