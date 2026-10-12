Formula 1
Verstappen, 'aynı takımla en çok galibiyet' sıralamasında Schumacher'i geride bıraktı
Max Verstappen, Red Bull ile elde ettiği 73. galibiyetin ardından aynı takımla en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde ise Lewis Hamilton yer alıyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 12 Eki 2026 11:20
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Sezonun ilk zaferini Malezya'da elde eden Max Verstappen, Marina Bay'de sprint sıralama turlarından Grand Prix'ye kadar üstün bir performans sergileyerek Singapur'da kariyerinin ilk zaferini kazandı.
Ancak Verstappen'in Singapur'daki başarısı bununla sınırlı kalmadı. Hollandalı sürücü, 2016'dan bu yana Red Bull ile elde ettiği 73. yarış galibiyeti sayesinde, Formula 1 tarihinde aynı takımla en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.
Verstappen, Malezya'da Michael Schumacher'in Red Bull ile elde ettiği 72 galibiyetlik rekorunu egale etmişti.
Verstappen'in sıradaki hedefi ise Lewis Hamilton'ın rekorunu yakalamak veya geride bırakmak olacak. Hamilton, 2013-2024 yılları arasında Mercedes adına yarışırken toplam 84 galibiyet elde etti. Dört kez dünya şampiyonu olan Verstappen'in bu rekoru kırmak için 12 galibiyete daha ihtiyacı var.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Listenin ilk beş sırasında, kendi takımlarıyla en az 30 galibiyete ulaşan üç dünya şampiyonu daha yer alıyor.
Dördüncü sırada bulunan Sebastian Vettel, 2009-2014 yılları arasında Red Bull ile 38 yarış galibiyeti elde etti. Alman sürücü, dünya şampiyonluğu kazandığı dört sezonun tamamında bu dönemde Red Bull adına yarışıyordu.
İlk beşi tamamlayan Ayrton Senna ise 1988-1993 yılları arasında McLaren ile 35 kez zafere ulaştı. Brezilyalı efsane, üç dünya şampiyonluğunu da bu dönemde kazandı.
PİLOT TAKIM GALİBİYET SAYISI Lewis Hamilton Mercedes 84 Max Verstappen Red Bull 73 Michael Schumacher Ferrari 72 Sebastian Vettel Red Bull 38 Ayrton Senna McLaren 35
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Verstappen: “Bu belki de GP ile son zaferimizdi, çok özel bir andı"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Afrika GP takvime dönüyor: F1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzaladı!
Formula 1
Formula 1 1 s
Afrika GP takvime dönüyor: F1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzaladı!
Wolff: "Russell, Singapur'da harika bir yarış çıkardı"
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
3 s
Wolff: "Russell, Singapur'da harika bir yarış çıkardı"
Verstappen: "Sezon boyunca telsizde sorun yaşadım"
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
19 s
Verstappen: "Sezon boyunca telsizde sorun yaşadım"
Son Haberler
Honda: "Turboyu sorun olduğu için değil, Alonso istediği için değiştirdik"
Formula 1
F1 Formula 1 57 dk
Honda: "Turboyu sorun olduğu için değil, Alonso istediği için değiştirdik"
Tardozzi: "Marquez'in motosikleti kendine göre geliştirdiği kesinlikle doğru değil"
MotoGP
MGP MotoGP
Endonezya GP
1 s
Tardozzi: "Marquez'in motosikleti kendine göre geliştirdiği kesinlikle doğru değil"
Renault zarar etmesine rağmen F1'den çekilmeyecek
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
1 s
Renault zarar etmesine rağmen F1'den çekilmeyecek
Afrika GP takvime dönüyor: F1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzaladı!
Formula 1
F1 Formula 1 1 s
Afrika GP takvime dönüyor: F1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzaladı!
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol