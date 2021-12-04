Verstappen: "Ayarlarda yanlış yöne gittik"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında, peş peşe çok sayıda tur attı.

Hollandalı pilot, ilk seansta araçta mutlu gibiydi ancak ikinci seansta geride kaldı. Kayma problemi yaşayan genç sürücü, lastikleri olması gereken sıcaklığa getiremediklerini kabul etti.

Verstappen ayrıca ikinci seansta, ayarlarda yanlış yöne gittiklerini belirtti.

Günün ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Genel olarak gerçekten güzel bir pist, çok sayıda hızlı viraj var ve sürüş yapması çok keyifli."

"İkinci antrenmanda lastikleri ısıtmakta zorlandık ve bunu elbette inceleyeceğiz."

"Ayrıca birinci seanstan ikinci seansa geçişte, pek işe yaramayan bazı değişiklikler yaptık. Bu da bizi yanlış yöne götürdü. Umarım yarın sıralama turlarında doğru dengeyi yakalayabiliriz."

"Elbette üzerinde çalışabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz pek çok şey var. Bu yüzden bu gece araçtan daha fazla hız elde etmek adına neler yapabileceğimize bakacağız."

"Sıralama turlarının trafik neden oldukça zor geçebileceğini düşünüyorum fakat genel olarak cumartesi gününün nasıl geçeceğini söylemek zor."

"Her şey olabilir fakat çok zorlayacağız ve işlerin nasıl gideceğini göreceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images