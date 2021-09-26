Verstappen, ayar değişikliklerinin yardımcı olmasını umuyor

Red Bull, cuma günü öğleden sonra Verstappen’in aracına tamamen yeni bir güç ünitesi taktığını açıkladı ve Hollandalı sürücü bu sebeple yarışa en geriden başlayacak.

Verstappen, sıralama turlarında zaman turu kaydetmediği için son sıradan yarışa başlayacak. Motor değiştirdiği için ceza alan Valtteri Bottas, Nicholas Latifi ve Charles Leclerc de gridin en gerisinde yer alacak.

Verstappen, bu seferki yükselişinin, motor cezası alıp yine geriden başladığı 2018’deki yarışa göre daha zor olacağını düşündüğünü söyledi.

Cuma günü antrenmanlarda Verstappen, aracın düzlük hızı sebebiyle geçiş yapmanın zorluğundan şikayet etmişti.

Ancak Verstappen, yarıştaki yükselişine yardımcı olması için sıralama turlarından önce araç ayarlarında değişiklikler yapıldığını belirtti.

Sıralama turlarından sonra konuşan Verstappen, “Cuma günü temsili değildi. Bazıları motor gücü yüksek şekilde veya düşük yakıtta sürüş yaptı. Bu yüzden bu konuda pek endişeli değildim.”

“Ancak evet, birkaç değişiklik yaptık ve yarış için doğru değişiklikleri yaptığımızdan eminim. Yine de geçiş yapmak zor olacak.” dedi.

Verstappen, Rusya GP öncesinde şampiyonada Lewis Hamilton’ın beş puan önünde yer alıyor.

Red Bull sürücüsü, ne kadar yukarıya çıkabileceğinden emin değil ve bunun çoğunlukla ilk tura ve liderlerin yaşayabileceği olaylara bağlı olacağını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen, “Bu tamamen ilk tura ve yarışta olacak şeylere bağlı. Elbette puan almaya çalışacağım, ancak benim için işlerin yolunda gitmesi ve ön tarafta işlerin yanlış gitmesi yardımcı olacak. Göreceğiz.” dedi.

Hamilton yarışa dördüncü sıradan başlayacak ve şampiyona liderliğini alma hedefine, taktiksel grid cezası alan takım arkadaşı Bottas yardımcı olabilir.

Mercedes ve Red Bull sezonun büyük bölümünde performans anlamında başa başlardı. Ancak Verstappen, Mercedes’in Sochi’de bir adım önde olduğunu düşünüyor.

“Antrenmanlarda buna karar vermek biraz zordu ancak yine de çok güçlü göründüler.”

“Dediğim gibi, araçta birkaç değişiklik yaptık. Bu yüzden bunun biraz yardımcı olacağını umuyoruz ve diğerleri ikinci antrenman seansında hızlı bir tur için motoru açmıştı.”

“Benim açımdan, geriden başlayacağımı biliyordum. Bu yüzden motoru açmanın bir anlamı yoktu. Ne kadar rekabetçi olacağımızı görmek için beklememiz gerekecek.”

“Elbette sıralama turlarında, yarışa göre biraz daha hızlı olduklarını düşünüyorum, ancak sorun değil.”