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Verstappen: "Avusturya'da en iyi ayarları bulamadık"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda en iyi ayarları bulamadıklarını ve bunun da lastik kullanımını olumsuz etkilediğini söyledi.

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Verstappen: "Avusturya'da en iyi ayarları bulamadık"
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Red Bull, Max Verstappen ile Avusturya GP'ye ilk sıradan başlamasına rağmen, yarışta genel anlamda daha güçlü olan taraf Ferrari takımıydı.

Bu, büyük oranda F1-75'in lastik kullanımında daha iyi olmasından kaynaklanıyordu. Aynı zamanda Red Bull da tam tersi şekilde yarışta lastikleri pek iyi kullanamadı.

Bu hafta sonu yapılacak Fransa GP öncesi konuşan Max Verstappen, her şeyin yoluna gireceği konusunda takıma güvendiğini söyledi.

Verstappen, "Avusturya'da aracımızın en iyi şekilde ayarlandığını düşünmüyorum. Bu da lastiklerin çalışma şeklini doğrudan etkileyen bir durumdu."

"Sanırım bunun neyle bağlantılı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Umarım burada, Avusturya'dan çıkardığımız derslerin doğruluğunu teyit edebiliriz."

"Elbette bu hafta sonu daha rekabetçi olmamızı umuyorum fakat yeterince hızlı olmadığınız anlarda bile puan kazanmak önemli. Avusturya'da zorluklar yaşamamıza rağmen yine de ikinci olmayı başardık. Elbette şans da yanımızdaydı çünkü Carlos Sainz yarış dışı kaldı."

"Şimdi önceki hataları tekrarlamamak için aracı daha iyi anlamamız ve gerekli çözümleri uygulamamız gerekiyor. Umarım bu hafta sonu aynı problemler olmaz."

"Bilmiyorum, Paul Ricard'da yeni sorunlarımız olma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Bu yüzden hafta sonu hazırlık yaparken dikkatli olmalıyız."

"Yine de en önemli şey potansiyelimizi tam olarak ortaya çıkarmak olacak çünkü bunu her zaman yapamıyoruz ya da bunu başarmak istediğimiz kadar kolay olmuyor." dedi.

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