Verstappen, Avusturya GP için sabırsızlanıyor
Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'si için Red Bull Ring'e dönmekten memnun.
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yılki sekiz yarışın altısını kazandı ve şampiyonayı rahat şekilde lider götürüyor.
Bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP öncesi konuşan Hollandalı pilot, düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Bu hafta sonu yeni sprint formatıyla ikinci hafta sonumuz olacak. Genellikle bu tür yarışlar daha zor geçiyor ve hava da değişken olacağa benziyor. Bakalım işler nasıl gelişecek?"
"Avusturya takımın ev yarışı olacak. Taraftarları görmeyi ve onlara iyi bir gösteri sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Pek çok kez iyi sonuçlar elde ettiğimiz Avusturya'ya geri dönmek keyif verici olacak."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez ise hedefinin iyi sonuçlar almak olduğunu söylüyor.
"Avusturya yarışı her zaman harika geçiyor ve takımın kendi yarışı olması heyecanı hepimiz için daha da arttırıyor."
"Bu yarışa gelen çok sayıda Meksikalı taraftar var, her yıl tribünlerde açtıkları bayrakları görüyorum! Yine de ben mümkün olduğunca pistte olanlara konsantre olacağım. Bu hafta sonu mümkün olan en iyi sonucu elde etmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayım."
"Hava durumu karmaşıklık yaratabilir, en iyi ayarı bulmak için ilk antrenman seansından en iyi şekilde yararlanmak önemli olacak."
"Bakü'deki sprint yarışından epey keyif aldım ve şimdi de aynısını yapmak istiyorum fakat bunun için gelişmem gerektiğini de biliyorum."
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