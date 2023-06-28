Kayıt Ol
Önceki / Ocon, 'geleneksel' pistlerin Alpine'e fayda sağlayacağına inanıyor
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Verstappen, Avusturya GP için sabırsızlanıyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'si için Red Bull Ring'e dönmekten memnun.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yılki sekiz yarışın altısını kazandı ve şampiyonayı rahat şekilde lider götürüyor.

Bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP öncesi konuşan Hollandalı pilot, düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Bu hafta sonu yeni sprint formatıyla ikinci hafta sonumuz olacak. Genellikle bu tür yarışlar daha zor geçiyor ve hava da değişken olacağa benziyor. Bakalım işler nasıl gelişecek?"

"Avusturya takımın ev yarışı olacak. Taraftarları görmeyi ve onlara iyi bir gösteri sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Pek çok kez iyi sonuçlar elde ettiğimiz Avusturya'ya geri dönmek keyif verici olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez ise hedefinin iyi sonuçlar almak olduğunu söylüyor.

"Avusturya yarışı  her zaman harika geçiyor ve takımın kendi yarışı olması heyecanı hepimiz için daha da arttırıyor."

"Bu yarışa gelen çok sayıda Meksikalı taraftar var, her yıl tribünlerde açtıkları bayrakları görüyorum! Yine de ben mümkün olduğunca pistte olanlara konsantre olacağım. Bu hafta sonu mümkün olan en iyi sonucu elde etmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayım."

"Hava durumu karmaşıklık yaratabilir, en iyi ayarı bulmak için ilk antrenman seansından en iyi şekilde yararlanmak önemli olacak."

"Bakü'deki sprint yarışından epey keyif aldım ve şimdi de aynısını yapmak istiyorum fakat bunun için gelişmem gerektiğini de biliyorum."

paylaşım
yorumlar

Ocon, 'geleneksel' pistlerin Alpine'e fayda sağlayacağına inanıyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Formula 1
Kanada GP

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu" Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"

Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"

Formula 1
Kanada GP

Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız" Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"

AlphaTauri, 2024'te takım ismini değiştirecek

AlphaTauri, 2024'te takım ismini değiştirecek

Formula 1

AlphaTauri, 2024'te takım ismini değiştirecek AlphaTauri, 2024'te takım ismini değiştirecek

Son Haberler

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

F1 Formula 1
Kanada GP

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu" Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

F1 Formula 1
Kanada GP

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar" Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

F1 Formula 1

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor" Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol