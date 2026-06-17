Verstappen, Avusturya GP için özel kask tasarımını tanıttı

Barselona’daki İspanya GP'sinde istediği tempoyu bulamayan ve yarışı dördüncü tamamlayan Max Verstappen, önümüzdeki hafta sonu Red Bull'un en önemli duraklarından biri olan Spielberg'e özel bir tasarımla gidiyor.

Milton Keynes merkezli ekip, tribünlerin tamamen turuncuya boyanacağı kendi Red Bull Ring pistinde güçlü bir sonuç almak için sabırsızlanırken, Verstappen de Hollandalı taraftarlarının önünde geleneksel "ülke renklerini" taşıyan kaskıyla yarışacak.

Red Bull, Barselona'da net bir şekilde görüldüğü ve Verstappen’in de dile getirdiği üzere, orta ve yüksek hızlı virajlara sahip pistlerde şu an için Mercedes, Ferrari ve McLaren ile mücadele etmekte zorlanıyor.

Bu aerodinamik dezavantaja rağmen dört kez dünya şampiyonu, arkasındaki devasa taraftar desteğiyle birlikte Avusturya'da podyum mücadelesine dönmeyi hedefliyor.