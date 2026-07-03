Verstappen, Russell'ın pole'ü hakkında: “Yerinde olsam ben de aynısını yapardım”
Britanya GP öncesi basına konuşan Verstappen, Avusturya GP sırama turlarında Russell’a hak verirken güvenlik protokollerindeki tutarsızlığı eleştirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Avusturya'daki sıralama turlarının son bölümünde Max Verstappen’in 9. virajda kaza yapmasıyla grid karışmıştı. Ferrari pilotu Charles Leclerc geçici olarak ilk sırada yer alırken, arkadan gelen Kimi Antonelli çift sarı bayrak gösterildiğini düşünerek yavaşlamış ve dördüncü sırada kalmıştı.
Ancak pist üstündeki son isim olan George Russell, kuralların izin verdiği ölçüde gaz kesmiş ve Leclerc’in 0.2 saniye önünde pol pozisyonunu elde etmişti. Bu durum Ferrari ve F1 dünyasında büyük şaşkınlık yaratmıştı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Kazanın ardından tek sarı bayrak kararını "çılgınlık" olarak nitelendiren Verstappen, Britanya Grand Prix'si medya gününde konuya açıklık getirdi ve asıl sorunun Russell’dan değil, kurallardan kaynaklandığını vurguladı: "Her şeyden önce, o bölgede kesinlikle tek bir sarı bayrak çıkmamalıydı. En azından çift sarı bayrak ya da kırmızı bayrak gerekiyordu.”
“Durum böyle olunca, arkadan gelen pilot da doğal olarak kuralların sınırları dahilinde turu en iyi sürede tamamlamak istiyor; bence bu adil de bir istek.”
“Açıkça konuşmak gerekirse onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım çünkü sistem bu şekilde işliyor.”
“Ancak benim asıl endişe duyduğum nokta, böyle bir kazanın ardından turu bu şekilde bitirmenin kurallara göre mümkün olabilmesi."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Gelecekte bu tür olayların önüne nasıl geçilebileceği sorulduğundaysa Verstappen, kurallar hakkında pilotların da tam olarak anlaşamadığını dile getirdi: "Güvenlik prosedürlerinde bir şeylerin ters olduğunu hissettiğim durumlar hakkında daha önce de defalarca tartışma yaşadım. Örneğin çift sarı bayrakta ne kadar yavaşlamanız gerektiği konusunda hâlâ tam anlamıyla ortak bir noktada değiliz.”
“Çünkü bazı pilotlar diğerlerine göre çok daha fazla yavaşlıyor; biri avantaj sağlarken diğeri dezavantajlı duruma düşüyor. Bu gerçekten yönetilmesi çok zor ve hassas bir konu."
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