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Formula 1 Avusturya GP

Verstappen: "Avusturya GP güncellemesi için sabırsızlanıyorum"

Max Verstappen, Red Bull'un bu hafta sonu Avusturya GP'ye getireceği yeni güncelleme paketinin performansını görmek için sabırsızlandığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Red Bull'un 2026 aracı, sezonun ilk bölümünde ön sıralarda istikrarlı şekilde mücadele etmekte zorlandı ve takım ilk yedi Grand Prix sonunda yalnızca bir podyum elde edebildi.

Milton Keynes merkezli ekip, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya Grand Prix’sinde kapsamlı bir güncelleme paketi kullanıma sunacak. Paketin ana hedefinin ise aracın ağırlığını azaltmak olduğu belirtiliyor.

Max Verstappen, 2023 sezonundan bu yana Red Bull Ring'de zafere ulaşamamış olsa da, dört galibiyetle Avusturya Grand Prix'sini en fazla kazanan pilot olma unvanını hâlâ elinde bulunduruyor.

Hollandalı pilot, yüksek hızlı virajlarıyla öne çıkan Spielberg pistinin karakteristiğinin araç dengesini her zamankinden daha önemli hale getirdiğini ifade etti.

Verstappen şöyle dedi: "Avusturya, takımın ev yarışı."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Geçmişte burada harika yarışlar geçirdim ve çok güzel anılar biriktirdik. Burası oldukça ilginç bir pist ve tüm virajlar birbirinden farklı. Bu nedenle araçtan iyi bir denge elde etmek gerçekten çok önemli."

"Hem yüksek hızlı hem de düşük hızlı bölümlerde performansa, iyi çekişe ihtiyaç duyuyorsunuz. Ayrıca bazı pistlerin enerji yönetimine karşı ne kadar hassas olduğunu düşündüğümüzde, bu konunun üzerinde çalışıp en iyi noktaya ulaşmak da önemli.”

Yeni güncelleme paketine ilişkin beklentilerini dile getiren Verstappen şunları söyledi: "Yeni güncelleme paketinin tur zamanına ne kadar katkı sağlayacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Kariyerim boyunca bana destek veren taraftarlara bir saygı duruşu olarak Avusturya, Belçika ve Macaristan yarışlarında Turuncu Aslan kaskımı kullanacağım."

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