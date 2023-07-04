Verstappen: "Avusturya bizim için inanılmaz bir hafta sonuydu"

Verstappen, Avusturya GP hafta sonunda bu yılki en iyi performanslarından birisini sergiledi ve tüm önemli seansları lider tamamladı.

Hafta sonu alınabilecek en yüksek puan olan 34 puanın hepsini kazanan Verstappen, şampiyonadaki puan farkını iyice açtı.

Yarıştan sonra gözler Hollandalı sürücüdeydi ve kendisi için inanılmaz bir hafta sonu olduğunu gizlemedi.

Bu yılki yedinci zaferini alan Hollandalı pilot, "Hafta sonu inanılmaz iyi geçti, kesinlikle bunu beklemiyordum. Bence bundan daha iyisi olamazdı!"

"Eğer bir sprint hafta sonuysa, yüksek sonuçlar elde etmek biraz daha zorlaşıyor."

"Fakat takım olarak çok iyi bir iş çıkardık.

"Ayrıca yarışta her şey yolunda gitti. Stratejiler iyiydi, pit stoplar sorunsuzdu."

"Zaten çok hızlı bir aracımız var ve onu kullanırken oldukça rahat hissediyorum."

"Kısacası planladığımız her şeyi yaptık." dedi.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alessio Morgese

Verstappen'in avantajı son bölümde o kadar büyüktü ki, pite girerek en hızlı turu atmaya çalıştı ve bunu da başardı.

En hızlı pit tur için pite girmenin ne kadar riskli olduğu sorusuna Verstappen, "Benim için ortada bir risk yoktu, takım için vardı! Sanırım biraz gerildiler."

"Fakat sahip olduğumuz avantaj, bir pit stop daha yapmamıza olanak sağlıyordu ve 'hadi yapalım, en hızlı turu atmak istiyorum' dedim."

"Fırsat varsa bunu değerlendirmelisiniz. Sonunda bunu başardık."

"Dışarıdan bakıldığında riskli bir hamle gibi görünüyor. Fakat direksiyondayken, bunun bir tür risk teşkil ettiği hissine kapılmıyorsunuz." cevabını verdi.

Verstappen, Charles Leclerc ile olan savaşından keyif aldığını da ekledi.

"Bu elbette kötü bir savaş değildi ama lastiklerim yeniydi ve genel tempo avantajım vardı."

"Elbette Charles pistte nasıl mücadele edeceğini biliyor. Bunu bir yıl önce burada görmüştük. Fakat bugün açıkça daha hızlıydık."

"Eğer aynı hıza sahip olsaydık ve lastikler aynı durumda olsaydı daha iyi olurdu. Bu açıdan Carlos ile Sergio'nun mücadelesi daha ilginçti."