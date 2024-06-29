Verstappen, Avusturya antrenmanlarında durup nasıl zirveye döndü?

Helmut Marko'ya göre, Max Verstappen'in tuhaf Formula 1 Avusturya Grand Prix antrenman seansında durmasına, bordürlere sert bir şekilde çarpması ve bir yağ basınç sensörünü devre dışı bırakması neden oldu.

Verstappen, RB20'sini pit düzlüğünde kenara çekerek, bu hafta sonunun tek antrenmanının yaklaşık beş dakika boyunca durdurulmasına neden oldu.

Bunun ardından Red Bull Ring'in dik yokuşlu pit düzlüğünden aşağı geri geri giden Verstappen, daha sonra görevliler tarafından pit duvarındaki bir açıklıktan itilerek Red Bull garajına geri götürüldü.

Ancak dünya şampiyonu için sorun sadece birkaç dakika sürdü. Montreal’deki kötü anıları taze olan Verstappen, çok geçmeden piste geri döndü ve en hızlı turu attı.

Montreal'deki sorun, ünitenin İçten Yanmalı Motoru'na kötü bir şekilde zarar veren ve muhtemelen Verstappen'in sezonun ilerleyen dönemlerinde grid cezası almasını gerektiren bir Enerji Geri Kazanım Sistemi sorunuydu.

Verstappen'in Avusturya'daki sprint sıralama seansında birinci olmasının ardından Marko, Red Bull'un televizyon kanalı ServusTV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marko, "Bu pole pozisyonunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz."

"İlk antrenman seansında Max, 1. virajda dümdüz ilerledi ve ne yazık ki neredeyse dört tekerleğiyle bu tümseklerin [pist sınırındaki bordürler ve sağ virajdaki büyük sosis bordür] üzerinden geçti ve bu da yağ basıncını gösteren bir sensörü devre dışı bıraktı, dolayısıyla teorik olarak yağ basıncı yoktu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tabii ki motoru kurtarmak için sensörü kapatmak zorundasınız ama o anda şansımız yaver gitti ve [pitin] tam önünde bu olay oldu."

"Bu [aracın] geri dönmesine izin verdi, onu dışarı itebildiler, sensörü devre dışı bıraktık ve devam etti - ve sadece belki bir veya iki tur kaybettik." dedi.

Verstappen'in kırmızı bayraklar altında görevlilere doğru geri giderek ceza alma riskini göze alıp almadığı sorulduğunda Marko şu yanıtı verdi: "Sportif direktörümüz Jonathan Wheatley'nin tüm bu kuralları çok iyi bildiğine ve komiserlerle iletişim halinde olduğuna inanıyorum."

"Ve zaten hızlı bir şekilde geri dönemezsiniz!"

Red Bull'un en son iki F1 yarışında Kanada ve İspanya'da aldığı kıl payı galibiyetlerin ardından Marko, Verstappen'in McLaren'den Lando Norris'i sadece 0.093s farkla geçerek sprint pole pozisyonuna yükselmesinde takımın kendi pistinde RB20'nin yol tutuşunu en başından beri iyi kullanmasının kilit rol oynadığını düşünüyor.

Marko, "Bu kez otomobil de başlangıçtan itibaren iyiydi."

"Bu bir sır değil: son birkaç yarışta dengeyi sağlamak için üç antrenman seansı ve sıralama yapmak zorunda kaldık. Bu sefer araç başlangıçtan itibaren iyi bir dengeye sahipti ve tabii ki Max turu attı." dedi.

Marko ayrıca diğer RB20'de Sergio Perez'in son sıralama sonuçlarının çok iyi olmamasının - SQ3'te yedinci oldu - Meksikalı sürücünün pitten çıktıktan sonra Alpine'den Esteban Ocon ile trafiğe takılmasından kaynaklandığını söyledi.

Marko, "Sergio'nun biraz şanssız olduğunu söyleyebilirim. Sanırım Ocon engel oldu, aksi takdirde daha önde olabilirdi. Ancak ilk kez [Red Bull için genel olarak bir hafta sonuna] çok sevindirici bir başlangıç oldu." dedi.