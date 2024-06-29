Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Verstappen, Avusturya antrenmanlarında durup nasıl zirveye döndü?

Hollandalı pilot, 1. antrenman seansında zirveye çıkmadan önce Red Bull Ring'in ana düzlüğünde bir sensör sorunu nedeniyle durdu

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Marshals push the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, back to his garage

Marshals push the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, back to his garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Helmut Marko'ya göre, Max Verstappen'in tuhaf Formula 1 Avusturya Grand Prix antrenman seansında durmasına, bordürlere sert bir şekilde çarpması ve bir yağ basınç sensörünü devre dışı bırakması neden oldu.

Verstappen, RB20'sini pit düzlüğünde kenara çekerek, bu hafta sonunun tek antrenmanının yaklaşık beş dakika boyunca durdurulmasına neden oldu.

Bunun ardından Red Bull Ring'in dik yokuşlu pit düzlüğünden aşağı geri geri giden Verstappen, daha sonra görevliler tarafından pit duvarındaki bir açıklıktan itilerek Red Bull garajına geri götürüldü.

Ancak dünya şampiyonu için sorun sadece birkaç dakika sürdü. Montreal’deki kötü anıları taze olan Verstappen, çok geçmeden piste geri döndü ve en hızlı turu attı.

Montreal'deki sorun, ünitenin İçten Yanmalı Motoru'na kötü bir şekilde zarar veren ve muhtemelen Verstappen'in sezonun ilerleyen dönemlerinde grid cezası almasını gerektiren bir Enerji Geri Kazanım Sistemi sorunuydu.

Verstappen'in Avusturya'daki sprint sıralama seansında birinci olmasının ardından Marko, Red Bull'un televizyon kanalı ServusTV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marko, "Bu pole pozisyonunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz."

"İlk antrenman seansında Max, 1. virajda dümdüz ilerledi ve ne yazık ki neredeyse dört tekerleğiyle bu tümseklerin [pist sınırındaki bordürler ve sağ virajdaki büyük sosis bordür] üzerinden geçti ve bu da yağ basıncını gösteren bir sensörü devre dışı bıraktı, dolayısıyla teorik olarak yağ basıncı yoktu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tabii ki motoru kurtarmak için sensörü kapatmak zorundasınız ama o anda şansımız yaver gitti ve [pitin] tam önünde bu olay oldu."

"Bu [aracın] geri dönmesine izin verdi, onu dışarı itebildiler, sensörü devre dışı bıraktık ve devam etti - ve sadece belki bir veya iki tur kaybettik." dedi.

Verstappen'in kırmızı bayraklar altında görevlilere doğru geri giderek ceza alma riskini göze alıp almadığı sorulduğunda Marko şu yanıtı verdi: "Sportif direktörümüz Jonathan Wheatley'nin tüm bu kuralları çok iyi bildiğine ve komiserlerle iletişim halinde olduğuna inanıyorum."

"Ve zaten hızlı bir şekilde geri dönemezsiniz!"

Red Bull'un en son iki F1 yarışında Kanada ve İspanya'da aldığı kıl payı galibiyetlerin ardından Marko, Verstappen'in McLaren'den Lando Norris'i sadece 0.093s farkla geçerek sprint pole pozisyonuna yükselmesinde takımın kendi pistinde RB20'nin yol tutuşunu en başından beri iyi kullanmasının kilit rol oynadığını düşünüyor.

Marko, "Bu kez otomobil de başlangıçtan itibaren iyiydi."

"Bu bir sır değil: son birkaç yarışta dengeyi sağlamak için üç antrenman seansı ve sıralama yapmak zorunda kaldık. Bu sefer araç başlangıçtan itibaren iyi bir dengeye sahipti ve tabii ki Max turu attı." dedi.

Marko ayrıca diğer RB20'de Sergio Perez'in son sıralama sonuçlarının çok iyi olmamasının - SQ3'te yedinci oldu - Meksikalı sürücünün pitten çıktıktan sonra Alpine'den Esteban Ocon ile trafiğe takılmasından kaynaklandığını söyledi.

Marko, "Sergio'nun biraz şanssız olduğunu söyleyebilirim. Sanırım Ocon engel oldu, aksi takdirde daha önde olabilirdi. Ancak ilk kez [Red Bull için genel olarak bir hafta sonuna] çok sevindirici bir başlangıç oldu." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor
Sonraki haber Sainz: "İçinde bulunduğum durum padoktakilere 'güvenmemem' gerektiğini gösterdi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Verstappen, "yavaş sürüş" incelemesinden ceza almadı

Verstappen, "yavaş sürüş" incelemesinden ceza almadı

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen, "yavaş sürüş" incelemesinden ceza almadı
FIA, Tsunoda'nın F1'deki potansiyel kural ihlalini değerlendiriyor

FIA, Tsunoda'nın F1'deki potansiyel kural ihlalini değerlendiriyor

Formula 1
Avusturya GP
FIA, Tsunoda'nın F1'deki potansiyel kural ihlalini değerlendiriyor
Williams, teknik departmanında bir dizi değişiklik duyurdu

Williams, teknik departmanında bir dizi değişiklik duyurdu

Formula 1
Avusturya GP
Williams, teknik departmanında bir dizi değişiklik duyurdu
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"

Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"

Formula 1
Avusturya GP
Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"
GPS verileri, McLaren'in Verstappen'i yenme şansı hakkında bize ne söylüyor?

GPS verileri, McLaren'in Verstappen'i yenme şansı hakkında bize ne söylüyor?

Formula 1
Avusturya GP
GPS verileri, McLaren'in Verstappen'i yenme şansı hakkında bize ne söylüyor?
Verstappen: "Burada birinci olmak harika"

Verstappen: "Burada birinci olmak harika"

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen: "Burada birinci olmak harika"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

Formula 1
Avusturya GP
Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor
Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

Formula 1
Avusturya GP
Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti
Verstappen: "Red Bull, rakipleri tarafından yakalanmayı normal olarak görmemeli"

Verstappen: "Red Bull, rakipleri tarafından yakalanmayı normal olarak görmemeli"

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen: "Red Bull, rakipleri tarafından yakalanmayı normal olarak görmemeli"

Son Haberler

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

F1 Formula 1
Avusturya GP
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye