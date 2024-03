Verstappen, Avustralya'da zaten kendisine ait bir rekoru egale edebilir

Uzun yıllar boyunca art arda kazanma rekoru, 2013'te art arda 9 kez kazanmasıyla Sebastian Vettel'e aitti.

Nico Rosberg, 2015 ve 2016 sezonlarında kazandığı art arda 7 zaferle bu rekoru kırmaya çok yaklaştı ancak başaramadı.

Verstappen, 2023'te Miami Grand Prix'si ile İtalya Grand Prix'si arasındaki tüm yarışları kazanarak bu rekoru 10'a çıkardı ancak galibiyet serisi Singapur'da Carlos Sainz'ın kazanmasıyla sona erdi.

Ancak Verstappen, 2023 Japonya'dan sonraki yarışları kazanarak art arda 9 galibiyet daha elde etti. Verstappen, bu hafta sonu kazanırsa kendi rekorunu egale edecek ve bir kez daha ileri seviyeye taşıma fırsatına sahip olacak.

Bu ihtimal için Verstappen, "Çılgınca! Ama ben bu tür şeyleri çok fazla düşünmüyorum. Her bir hafta sonuna tek bir başarı olarak yaklaşıyorum. Elbette tekrar üst üste 10 kez kazanma fırsatına sahip olmamız harika ama benim için daha önemli olan şey her zaman puan kazanmamız ve şampiyonluğu kazanmamız. Her yıl bunun için çalışırsınız." dedi.