Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Verstappen, Avustralya GP'si startında 'fren sıkışması' yaşamış

Max Verstappen, Formula 1'in Avustralya Grand Prix'sinin startından itibaren yaşadığı fren sıkışmasının yarış dışı kalmasına neden olduğunu söyledi.

Filip Cleeren Adam Cooper
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Sam Bagnall / Motorsport Images

Verstappen, Albert Park'taki yarışa pole pozisyonundan başladı ancak Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın kendisini 2. turda geçmesiyle liderliğini uzun süre koruyamadı. 

Hemen ardından Verstappen araçtan şikayet etmeye başladı ve 4. turda aracın sağ arka tarafından dumanlar çıkmaya başlayınca şikayetlerin sebebi anlaşıldı. Turun sonuna doğru Verstappen, sağ arka freninin alev almasıyla pite döndü ve yarış dışı kaldı.

Verstappen, "Sağ arka frenim ışıklar söndüğünden beri sıkışmış durumdaydı, bu yüzden sıcaklık artmaya devam etti ve tabii ki alev aldığı noktaya kadar gitti."

"İlk turdan sonra bir şeylerin yanlış gittiğini anladım ama tabii ki böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Sadece aracın dengesinin bozuk olduğunu hissettim." 

"[Takım] neler olduğunu görebiliyordu ama buna neyin sebep olduğunu bilmiyorlardı." dedi.

Verstappen'in fren arızası, 43 yarış üst üste yarış tamamlama serisini sona erdirdi. Son Dünya Şampiyonu en son 2022 Avustralya Grand Prix'sinde yarış dışı kalmıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un dayanıklılığının iyi olmasının Melbourne'da yarıştan çekilme durumunu daha kolay atlatmasını sağladığını söylüyor.

"Elbette arka arkaya birçok iyi yarış geçirdik, dayanıklılığımız çok iyiydi. Bir gün yarıştan çekilmek zorunda kalacağımı biliyordum ve maalesef o gün bugün oldu."

"İki yıl boyunca çok iyi bir performans sergiledik, bu yüzden bu zaten oldukça etkileyici. Elbette bunun olmasını hiç istemezsiniz ama şimdi nedenini anlamamız daha önemli."

"Elbette yarışı bitiremediğim için hayal kırıklığına uğradım çünkü kazanma şansımız yüksekti."

"Sıralama turlarında da denge oldukça iyiydi ve antrenmanlarda yaptığımız uzun turlarda hissettiklerime kıyasla kendime güveniyor ve iyi bir gelişme kaydediyordum. Ama evet, bazı şeyleri kontrol edemiyorsunuz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber 2024 Avustralya GP: Sainz hastaneden gelip kazandı, Russell son turda büyük kaza yaptı!
Sonraki haber Alonso ve Russell, son tur kazası nedeniyle inceleme altında!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Alonso, Avustralya GP'de aldığı 'hayal kırıklığı yaratan' cezayı eleştirdi

Alonso, Avustralya GP'de aldığı 'hayal kırıklığı yaratan' cezayı eleştirdi

Formula 1
Avustralya GP
Alonso, Avustralya GP'de aldığı 'hayal kırıklığı yaratan' cezayı eleştirdi
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

Formula 1
Avustralya GP
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"
Resmi: Williams, Sargeant'ın F1 aracını Albon'a veriyor!

Resmi: Williams, Sargeant'ın F1 aracını Albon'a veriyor!

Formula 1
Avustralya GP
Resmi: Williams, Sargeant'ın F1 aracını Albon'a veriyor!
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Pole pozisyonunu almayı beklemiyorduk"

Verstappen: "Pole pozisyonunu almayı beklemiyorduk"

Formula 1
Avustralya GP
Verstappen: "Pole pozisyonunu almayı beklemiyorduk"
Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?

Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?
Verstappen'in Red Bull F1'deki kaderi neden Marko'nun kaderine bağlı?

Verstappen'in Red Bull F1'deki kaderi neden Marko'nun kaderine bağlı?

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen'in Red Bull F1'deki kaderi neden Marko'nun kaderine bağlı?
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"
Horner: "Perez'in aracı, Alonso'yu geçerken hasar aldı"

Horner: "Perez'in aracı, Alonso'yu geçerken hasar aldı"

Formula 1
Avustralya GP
Horner: "Perez'in aracı, Alonso'yu geçerken hasar aldı"
Perez: "Bugün hızımız yeterli değildi"

Perez: "Bugün hızımız yeterli değildi"

Formula 1
Avustralya GP
Perez: "Bugün hızımız yeterli değildi"

Son Haberler

Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı

Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı

MGP MotoGP
Portekiz GP
Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı
Marmaris’te Zafer Özdemir-Ertuğrul Ekibinin

Marmaris’te Zafer Özdemir-Ertuğrul Ekibinin

TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Ege Rallisi
Marmaris’te Zafer Özdemir-Ertuğrul Ekibinin
Vinales'in kaza yapmasına vites kutusu sorunu neden olmuş

Vinales'in kaza yapmasına vites kutusu sorunu neden olmuş

MGP MotoGP
Portekiz GP
Vinales'in kaza yapmasına vites kutusu sorunu neden olmuş
Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye