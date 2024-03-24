Verstappen, Avustralya GP'si startında 'fren sıkışması' yaşamış
Max Verstappen, Formula 1'in Avustralya Grand Prix'sinin startından itibaren yaşadığı fren sıkışmasının yarış dışı kalmasına neden olduğunu söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Sam Bagnall / Motorsport Images
Verstappen, Albert Park'taki yarışa pole pozisyonundan başladı ancak Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın kendisini 2. turda geçmesiyle liderliğini uzun süre koruyamadı.
Hemen ardından Verstappen araçtan şikayet etmeye başladı ve 4. turda aracın sağ arka tarafından dumanlar çıkmaya başlayınca şikayetlerin sebebi anlaşıldı. Turun sonuna doğru Verstappen, sağ arka freninin alev almasıyla pite döndü ve yarış dışı kaldı.
Verstappen, "Sağ arka frenim ışıklar söndüğünden beri sıkışmış durumdaydı, bu yüzden sıcaklık artmaya devam etti ve tabii ki alev aldığı noktaya kadar gitti."
"İlk turdan sonra bir şeylerin yanlış gittiğini anladım ama tabii ki böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Sadece aracın dengesinin bozuk olduğunu hissettim."
"[Takım] neler olduğunu görebiliyordu ama buna neyin sebep olduğunu bilmiyorlardı." dedi.
Verstappen'in fren arızası, 43 yarış üst üste yarış tamamlama serisini sona erdirdi. Son Dünya Şampiyonu en son 2022 Avustralya Grand Prix'sinde yarış dışı kalmıştı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull'un dayanıklılığının iyi olmasının Melbourne'da yarıştan çekilme durumunu daha kolay atlatmasını sağladığını söylüyor.
"Elbette arka arkaya birçok iyi yarış geçirdik, dayanıklılığımız çok iyiydi. Bir gün yarıştan çekilmek zorunda kalacağımı biliyordum ve maalesef o gün bugün oldu."
"İki yıl boyunca çok iyi bir performans sergiledik, bu yüzden bu zaten oldukça etkileyici. Elbette bunun olmasını hiç istemezsiniz ama şimdi nedenini anlamamız daha önemli."
"Elbette yarışı bitiremediğim için hayal kırıklığına uğradım çünkü kazanma şansımız yüksekti."
"Sıralama turlarında da denge oldukça iyiydi ve antrenmanlarda yaptığımız uzun turlarda hissettiklerime kıyasla kendime güveniyor ve iyi bir gelişme kaydediyordum. Ama evet, bazı şeyleri kontrol edemiyorsunuz."
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