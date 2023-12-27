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Verstappen, Avrupa'nın en iyi ikinci sporcusu seçildi

Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Avrupa basınına göre 2023 yılının en iyi ikinci sporcusu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

27 Avrupa haber ajansı, yıl başı döneminde en iyi sporcuyu belirlemek için oylama düzenliyor ve bu oylama sonununda yılın en iyi sporcusu seçiliyor.

F1News'in haberine göre bu oylamanın sonucunda 2023 yılının sporcusu ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu.

Formula 1'de harika bir performans sergileyen Max Verstappen yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi. Bu listeye motor sporları dünyasından sadece Hollandalı pilot girdi.

Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen Armand Duplantis üçüncü sırada yer alırken, Erling Haaland dördüncü oldu.

Yılın en iyi beş sporcusu:

Sporcu Ülke Spor türü
1. N. Djokovic Sırbistan tenis
2. M. Verstappen Hollanda Formula 1
3. A. Duplantis İsveç Sırıkla atlama
4. E. Haaland Norveç Futbol
5. N. Jokic Sırbistan Basketbol
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