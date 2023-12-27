Verstappen, Avrupa'nın en iyi ikinci sporcusu seçildi

27 Avrupa haber ajansı, yıl başı döneminde en iyi sporcuyu belirlemek için oylama düzenliyor ve bu oylama sonununda yılın en iyi sporcusu seçiliyor.

F1News'in haberine göre bu oylamanın sonucunda 2023 yılının sporcusu ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu.

Formula 1'de harika bir performans sergileyen Max Verstappen yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi. Bu listeye motor sporları dünyasından sadece Hollandalı pilot girdi.

Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen Armand Duplantis üçüncü sırada yer alırken, Erling Haaland dördüncü oldu.

Yılın en iyi beş sporcusu: