Verstappen, Avrupa'nın en iyi ikinci sporcusu seçildi
Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Avrupa basınına göre 2023 yılının en iyi ikinci sporcusu.
27 Avrupa haber ajansı, yıl başı döneminde en iyi sporcuyu belirlemek için oylama düzenliyor ve bu oylama sonununda yılın en iyi sporcusu seçiliyor.
F1News'in haberine göre bu oylamanın sonucunda 2023 yılının sporcusu ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu.
Formula 1'de harika bir performans sergileyen Max Verstappen yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi. Bu listeye motor sporları dünyasından sadece Hollandalı pilot girdi.
Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen Armand Duplantis üçüncü sırada yer alırken, Erling Haaland dördüncü oldu.
Yılın en iyi beş sporcusu:
|Sporcu
|Ülke
|Spor türü
|1. N. Djokovic
|Sırbistan
|tenis
|2. M. Verstappen
|Hollanda
|Formula 1
|3. A. Duplantis
|İsveç
|Sırıkla atlama
|4. E. Haaland
|Norveç
|Futbol
|5. N. Jokic
|Sırbistan
|Basketbol
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