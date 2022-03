Verstappen: "Avcı veya av olmak arasında hiçbir fark yok"

Haberi dinle

Max Verstappen, geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda, Lewis Hamilton'ı geçmiş ve şampiyon olmuştu.

F1.com'a konuşan Verstappen, Abu Dhabi hatırlatıldığında, "Gergin anlar yaşadığımız bir yarıştı, ama aynı zamanda eğlenmeye de çalışıyordum. Ne sıklıkla şampiyonluk için savaşma fırsatınız oluyor?"

"Yarıştan önce her zamanki rutinimi koruyordum çünkü davranışlarınızı değiştirmemelisiniz. Her hafta sonu her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsanız, neden şampiyonluk yarışı için bunu değiştiresiniz ki?"

"Fakat Pazar günü normalden biraz daha gergindim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull pilotu, uzun zamandır beklenen dünya şampiyonluğunu böylece elde etmişti.

Takımla çıktığı ilk yarışı, 2016 İspanya GP'sini kazanan Verstappen'in şampiyon olması birçok kişi tarafından bekleniyordu. Hollandalı pilot, Red Bull'daki altıncı, serideki yedinci sezonunda bunu başardı.

2021 Dünya Şampiyonu, "Ne zaman şampiyon olacağınıza dair bir tahminde bulunmak oldukça zor! Aslında bunun hakkında çok fazla düşünmedim."

“Öncelikle fırsatlara sahip olmak lazım, değil mi? Doğru takım için sürmek ya da en hızlı araca sahip olmak ya da en azından yarış kazanabilecek bir araca sahip olmak."

"Bence geçen yıl nihayet bunu başardık, bir takım olarak gerçekten mücadele içindeydik ve bu açıkça görülebiliyordu."

“Şampiyonluğu elde etmek yedi yıl sürdü; bu bazıları dört yıl, beş yıl, bir yıl, veya asla! Bunu bilmek imkansız. Ancak kazanmayı başardık ve bundan dolayı mutluyum." dedi.

#1 araç ile yarışacak olan Verstappen, yeni sezona yenilmesi gereken sürücü olarak giriyor. Hollandalı pilot, Formula 1 kariyerinde ilk kez avcı yerine av konumunda olacak.

Verstappen, "Bu gerçekten önemli değil. Her yıl tek amacım herkesi yenmek."

"Bu yıl da aynı olacak. Araca bağımlı olduğunuz için bunun üzerinde etkiniz yok."

"Eğer aracınız yavaşsa, takım arkadaşınız dışında kimseyi yenemeyeceksiniz. Gerisini ise, gerçekten öğrenene kadar bilmeniz imkansız." dedi.