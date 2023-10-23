Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Verstappen: "Austin'in tümsekli asfaltı F1 seviyesinde değil"

Max Verstappen, Austin'deki Circuit of Americas pistindeki tümseklerin "F1 seviyesinde olmadığını" düşünürken, gelecek yılki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde daha fazla "asfalt yenileme" çalışması yapılmasını istiyor.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Hem F1 hem de MotoGP sürücülerinin COTA'nın asfalt kalitesine yönelik eleştirileri, son yılların en büyük tartışma konularından birisi oldu.

İlk eleştirilere yanıt olarak COTA, 2022'de bazı bölgeleri yeniden asfaltladı ve bu hafta sonu gerçekleştirilen yarış öncesinde 12 ve 14-16 virajlarda yenileme çalışması yapılacak.

Ancak Pazar günü 50. grand prix galibiyetini alan Red Bull pilotu Verstappen, pist yüzeyinin daha fazla elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Verstappen, "Yeniden yapılması gerekiyor çünkü bu asfalt şu anda bir ralli aracına daha uygun gibi geliyor. Zıplıyorum, sekiyorum."

"Bir F1 aracında muhtemelen bunu çok fazla görmüyorsunuz çünkü yere basma gücü  nedeniyle yere yapışık durumdayız, ancak bazı yerlerde sahip olduğumuz tümsekler ve sekme seviyesi çok fazla. F1 seviyesinde olduğunu düşünmüyorum."

"Bu pisti seviyorum. Harika bir pist düzeni var ama kesinlikle yeni asfalta ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıllar için çok daha düzgün olması gerekiyor, çünkü bunu birkaç yıldır istiyoruz ve henüz yapılmış değil." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fernando Alonso da pazar günkü yarışta, tümseklerden kaynaklı taban hasarıyla yarışa veda etti.

Bu konuda konuşan Mike Krack, "Buradaki pist çok acımasız. Gerçekten çok ama çok zorlu."

"Tabanın bir kısmı yarım metre uzunluğunda kırıldı. Öylece kopup gitmiş."

"Bunun zor bir pist olduğunu biliyoruz. Buraya gelmeden önce her şeyi güçlendiriyorsunuz, fren kanallarını güçlendiriyorsunuz, deflektörleri güçlendiriyorsunuz, güçlendirebileceğiniz her şeyi güçlendiriyorsunuz." dedi.

Yarıştan sonra Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Ferrari'den Charles Leclerc, araçlarının taban tahtasındaki aşırı aşınma nedeniyle diskalifiye edildi, ki bunun asfaltla ilgili olduğu düşünülüyor.

Diskalifiye edilmeden önce konuşan Hamilton, "Bazı tümsekleri seviyorum çünkü piste karakter katıyor ama çok fazla tümsek var."

"GPDA sürücüleri olarak onlarla görüşmeye ve kendilerine yardım etmeye açığız."

"Son virajdan, yarış çizgilerine kadar olan kısım sorunsuz. Ancak düzeltebilecekleri ve geliştirebilecekleri başka alanlar  var." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Jos Verstappen: “Yarış beklediğimden daha heyecanlıydı”
Sonraki haber McLaren, Amerika'da da en hızlı pit stopu yaptı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Formula 1
Mexico City GP

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Formula 1
Mexico City GP

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı" Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı

Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı

Formula 1
Mexico City GP

Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı

Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak

Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak

Formula 1
Mexico City GP

Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak

Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor

Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor

Formula 1
Mexico City GP

Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol