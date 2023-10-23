Verstappen: "Austin'in tümsekli asfaltı F1 seviyesinde değil"

Hem F1 hem de MotoGP sürücülerinin COTA'nın asfalt kalitesine yönelik eleştirileri, son yılların en büyük tartışma konularından birisi oldu.

İlk eleştirilere yanıt olarak COTA, 2022'de bazı bölgeleri yeniden asfaltladı ve bu hafta sonu gerçekleştirilen yarış öncesinde 12 ve 14-16 virajlarda yenileme çalışması yapılacak.

Ancak Pazar günü 50. grand prix galibiyetini alan Red Bull pilotu Verstappen, pist yüzeyinin daha fazla elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Verstappen, "Yeniden yapılması gerekiyor çünkü bu asfalt şu anda bir ralli aracına daha uygun gibi geliyor. Zıplıyorum, sekiyorum."

"Bir F1 aracında muhtemelen bunu çok fazla görmüyorsunuz çünkü yere basma gücü nedeniyle yere yapışık durumdayız, ancak bazı yerlerde sahip olduğumuz tümsekler ve sekme seviyesi çok fazla. F1 seviyesinde olduğunu düşünmüyorum."

"Bu pisti seviyorum. Harika bir pist düzeni var ama kesinlikle yeni asfalta ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıllar için çok daha düzgün olması gerekiyor, çünkü bunu birkaç yıldır istiyoruz ve henüz yapılmış değil." dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fernando Alonso da pazar günkü yarışta, tümseklerden kaynaklı taban hasarıyla yarışa veda etti.

Bu konuda konuşan Mike Krack, "Buradaki pist çok acımasız. Gerçekten çok ama çok zorlu."

"Tabanın bir kısmı yarım metre uzunluğunda kırıldı. Öylece kopup gitmiş."

"Bunun zor bir pist olduğunu biliyoruz. Buraya gelmeden önce her şeyi güçlendiriyorsunuz, fren kanallarını güçlendiriyorsunuz, deflektörleri güçlendiriyorsunuz, güçlendirebileceğiniz her şeyi güçlendiriyorsunuz." dedi.

Yarıştan sonra Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Ferrari'den Charles Leclerc, araçlarının taban tahtasındaki aşırı aşınma nedeniyle diskalifiye edildi, ki bunun asfaltla ilgili olduğu düşünülüyor.

Diskalifiye edilmeden önce konuşan Hamilton, "Bazı tümsekleri seviyorum çünkü piste karakter katıyor ama çok fazla tümsek var."

"GPDA sürücüleri olarak onlarla görüşmeye ve kendilerine yardım etmeye açığız."

"Son virajdan, yarış çizgilerine kadar olan kısım sorunsuz. Ancak düzeltebilecekleri ve geliştirebilecekleri başka alanlar var." dedi.