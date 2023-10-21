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Verstappen, Austin’deki gücünü henüz neden göstermedi?

Max Verstappen, ABD Grand Prix’sinin şu ana kadarki iki sıralama seansında gerçek temposunu gösteremedi. Araçta dayanıklılık sorunları çıkmış olabileceği ihtimali ise olasılıklardan biri.

Editör Fırat Kocaman
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, Cuma günkü sıralama turlarında yaptığı pist limit ihlali sonucu pol pozisyonunu kaybetmişti. Ancak Cumartesi günü yapılan Sprint sıralamada yaptığı hatayı telafi eden Hollandalı pilot, Sprint yarışının pol pozisyonunun sahibi oldu.

Sıralama turlarında Verstappen, ana rakipleri Ferrari, Mercedes ve McLaren ile önceki yarışlara kıyasla çok daha yakın görünüyordu. Sprint sıralamada ilk dört araç saniyenin onda birinde sıralandı. İkinci sırada bitiren Charles Leclerc ile fark ise yalnızca 0.055 saniyeydi. Pilotların tek tur performansları arasında bu denli az bir farkın bulunması, takımlar arasındaki farkın kapandığına dair umutların artmasına neden oldu.

Ancak Verstappen’in Sprint sıralama turları bittikten sonra, pite dönerken takım telsizinden verdiği ilginç mesaj, araç hızının umulandan daha yavaş olduğunu gösteriyordu. Verstappen telsizden takıma şöyle söyledi: “Yaşadığımız sorunlar düşünüldüğünde fena bir tur değildi.”

Ayrıca basın mensuplarına açıklama yapan Verstappen, Sprint sıralama turuyla ilgili şunları söyledi: “Son tur pek iyi değildi ama yine de pol pozisyonundayız. Bu da demek oluyor ki aracımız oldukça iyi çalışıyordu.”

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport presents Sprint Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing with the Sprint Shootout Award in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport presents Sprint Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing with the Sprint Shootout Award in Parc Ferme

Verstappen’in yaptığı açıklamadan, pilotun performansının rakiplerine kıyasla çok daha iyi olabileceği anlaşıldı. Hollandalı pilotun ne tür bir arıza yaşadığı belli olmasa da, Sprint sıralamada motor ayarlarının yanlış yapılmış olmasının performansını etkilediği düşünülüyor. Ayrıca araçta tek bir sıralama turu için gerekenden daha fazla yakıtla dolu olması ve pilotun hızını azaltması ihtimallerden biri.

Eldeki veriler, Verstappen’in ideal koşullar altında rakiplerinden en az onda iki saniye daha hızlı olacağını gösteriyor. Bu tablo hafta sonunun geri kalan seanslarında; Sprint ve ana yarışında galibiyet mücadelesinin nasıl şekilleneceğine dair alternatif bir tablo çizmekte.

Sprint sıralama turlarından sonra Sky muhabirlerinin sorularını cevaplayan Red Bull takım patronu Horner, bazı ayarların ideal olmadığı ancak bu problemin yarışa kadar çözülmesi gerektiğini söyledi:” Açıkçası her zaman aracın elektriksel kısmında yapmanız gereken bazı ayarlamalar bulunur.”

“Max’in de sprint yarışı için bizden düzeltmemizi istediği ayarlamalar var.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Hollandalı pilotun kötü geçirdiği Cuma günkü sıralama turu seansından sonra Cumartesi günü de benzer bir performansın ortaya konması kafalardaki soru işaretlerini iyiden iyiye arttırdı. Red Bull ve Max Verstappen’in ideal performansın ne kadar altında kaldığı sorusunun cevabını en erken Sprint yarışında alacağız gibi gözüküyor.

Hatırlanacağı üzere Max Verstappen’in cuma günkü sıralama turlarında attığı son tur, pist limitlerine uyulmadığı gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı. Pol pozisyonunu alacak kadar hızlı olan turun ilk virajında Verstappen’in lastikleri kilitlediğinden dolayı zaman kaybetmesi dikkat çeken unsurdu.

Pol pozisyonu sahibi Charles Leclerc’in ve Verstappen’in son turları karşılaştırıldı. Verilere göre, Hollandalı pilot pistin ilk bölümündeki S virajların henüz başında 0.291 saniye gerideydi. Ancak Verstappen, turun sonuna kadar bu süreyi telafi etmiş, pit limitlerini aşmış olsa da en hızlı turu atmıştı. 

Verstappen’in pist limiti ihlali nedeniyle silinen turu hakkında Horner, şunları söyledi: “Cuma günkü sıralamada dikkat çeken nokta, Max’ın ilk virajda lastikleri kitleyip neredeyse onda iki saniye kaybetmesiydi.”

“Sıralama turlarında çok etkileyiciydi. Özellikle de 19. virajdaki ulaştığı hıza bakın. Tüm rakiplerinden 5-6 km/s daha hızlı.”

“Pol pozisyonu için sonuna kadar çabaladı ve çok az farkla elde etti. Ancak pist limiti biraz daha geniş olsaydı polü elinde tutabilirdi.”

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