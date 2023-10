Verstappen, Austin’deki gücünü henüz neden göstermedi?

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, Cuma günkü sıralama turlarında yaptığı pist limit ihlali sonucu pol pozisyonunu kaybetmişti. Ancak Cumartesi günü yapılan Sprint sıralamada yaptığı hatayı telafi eden Hollandalı pilot, Sprint yarışının pol pozisyonunun sahibi oldu.

Sıralama turlarında Verstappen, ana rakipleri Ferrari, Mercedes ve McLaren ile önceki yarışlara kıyasla çok daha yakın görünüyordu. Sprint sıralamada ilk dört araç saniyenin onda birinde sıralandı. İkinci sırada bitiren Charles Leclerc ile fark ise yalnızca 0.055 saniyeydi. Pilotların tek tur performansları arasında bu denli az bir farkın bulunması, takımlar arasındaki farkın kapandığına dair umutların artmasına neden oldu.

Ancak Verstappen’in Sprint sıralama turları bittikten sonra, pite dönerken takım telsizinden verdiği ilginç mesaj, araç hızının umulandan daha yavaş olduğunu gösteriyordu. Verstappen telsizden takıma şöyle söyledi: “Yaşadığımız sorunlar düşünüldüğünde fena bir tur değildi.”

Ayrıca basın mensuplarına açıklama yapan Verstappen, Sprint sıralama turuyla ilgili şunları söyledi: “Son tur pek iyi değildi ama yine de pol pozisyonundayız. Bu da demek oluyor ki aracımız oldukça iyi çalışıyordu.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport presents Sprint Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing with the Sprint Shootout Award in Parc Ferme