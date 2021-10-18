Verstappen: "Austin'de Mercedes'le yine sıkı bir bir savaş olacak"

Red Bull pilotu şu anda sürücüler şampiyonasını, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın altı puan önünde ilk sırada götürüyor fakat çoğu kişi onun, şampiyona liderliğini Austin'de kaybedeceğini düşünüyor.

Çünkü Alman takım, 2012'de takvime girmesinden sonra Amerika pistinde oldukça baskın bir performans sergiledi ve ikisi hariç tüm Austin yarışlarını kazandı.

Buradaki altı galibiyetten beşini Lewis Hamilton kazanırken, özellikle Mercedes'in düzlüklerde güçlü hızı göz önüne alındığında, bu hafta sonu yapılacak yarışta ciddi bir Mercedes üstünlüğü bekleniyor.

Hamilton ve Valtteri Bottas'ın favori olduğu Austin öncesi konuşan Verstappen, çok karamsar olmamayı seçti ve Red Bull'un orada Mercedes'le savaşabileceğine inandığını belirtti.

Türkiye'deki son yarışın ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Bence tüm yıl oldukça yakın geçti."

"Austin'de Mercedes ile yine iyi bir mücadele olacağına eminim."

"Bu yüzden zorlamaya devam etmeli ve ilerleme kaydetmeye çalışmalıyız. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

"Belki diğer pistlerde biraz daha iyi olabiliriz ama asla kolay bir savaş olmayacak."

“Tüm yıl tabii ki oldukça yakın geçti. Bazen biz biraz daha iyiymişiz gibi görünüyorduk ve bazen de onlar oldukça hızlıydılar."

"Umarım kalan yarışlardan birkaçı veya yarısından fazlası bizim için daha iyidir. Fakat neler olacağını oralara gittiğimiz göreceğiz." dedi.