Formula 1 Amerika GP

Verstappen, Austin'de kapsamlı değişiklik istiyor: "Pist kontrolden çıkmış durumda"

Max Verstappen, ABD Grand Prix’si öncesinde Circuit of The Americas'taki tümseklerin kabul edilemez seviyeye ulaştığını söyledi.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 07:10

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Singapur’daki basın toplantısında ABD Grand Prix’si gündeme geldiğinde Max Verstappen, Austin'deki pist koşullarına esprili bir göndermede bulunarak yeni bir omurgaya ihtiyaç duyacağını söylemişti.

Austin’deki medya gününde ise COTA'nın mevcut durumuyla ilgili endişelerini açıkça ortaya koydu. Hollandalı sürücü, pistteki tümseklerin artık kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

Verstappen, "WEC'te gördüklerime göre pistte son derece fazla tümsek vardı. Açıkçası omurgam açısından hafta sonunu pek sabırsızlıkla beklemiyorum."

"Geçen yarışta bununla ilgili şaka yapmıştım ama dürüst olmak gerekirse bu pek de şaka sayılmaz. Yıllardır bu konuyu dile getiriyoruz ve durum artık biraz kontrolden çıkmış durumda." dedi.

Sorunun kaynağında pistin altındaki zemin bulunuyor. Teksas’ın yüksek plastisiteli killi toprağı üzerine inşa edilen pistte, hava koşullarına bağlı olarak zemin ciddi ölçüde genleşip büzülüyor. Bu sürekli hareket, asfalt yüzeyinde yoğun tümsekler oluşmasına neden oluyor. Özellikle frenleme bölgelerinde, asfaltın en fazla yüke maruz kaldığı noktalarda sorun daha belirgin hale geliyor.

2026 yarışı öncesinde pistin bazı bölümleri yeniden asfaltlandı. Bunlar arasında 9. ve 11. virajlar arasındaki bölüm de bulunuyor. Ayrıca 12. ve 19. virajlar arasındaki tümsekleri gidermek amacıyla onarım çalışmaları yapıldı. İki yıl önce, 2024 ABD Grand Prix’si öncesinde ise pistin tamamı yeniden asfaltlanmıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Motorsport.com'un daha kapsamlı önlemler alınıp alınmaması gerektiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Verstappen, pistin bulunduğu konumun organizatörler için bir mazeret olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Verstappen, "Durum çok kötü. Elbette sorunun toprak olduğunu söyleyerek bunu mazeret olarak kullanabilirsiniz ama bunu önceden bilmeniz ve zemini daha fazla güçlendirdiğinizden emin olmanız gerekirdi."

"Bu pisti seviyorum, burayı seviyorum. Burası şimdiye kadar tasarlanmış en iyi pist düzenlerinden biri. Aynı zamanda bulunabileceğiniz en iyi mekanlardan ve en iyi şehirlerden biri. Ancak bana göre karşılaştığımız tümsekler kabul edilemez."

"Zaman içinde burada ve orada bazı düzeltmeler yapıldı ama bu, büyük sorunun üzerini bir yara bandıyla kapatmaya benziyor. Asıl sorun zeminin altında. Öncelikle ele alınması gereken konu bu."

"Bunu yapmak için elbette pisti tamamen açmanız gerekiyor. Bu da çok fazla para ve zaman demek. Ancak dürüst olmak gerekirse sorunu ortadan kaldırmanın tek yolu bu. Çünkü bu tümsekler doğal değil ve durum kontrolden çıkmış durumda." şeklinde konuştu.

Yarış startı

Fotoğraf: Eric Le Galliot

İlk bakışta, Formula 1’in önceki yıllarda kullanılan yer etkili araçlardan uzaklaşmasının Austin’deki tümsekleri daha az sorunlu hale getirebileceği düşünülebilir. Zira önceki nesil araçların yere çok yakın ve sert ayarlarla kullanılması gerekiyordu.

Ancak Verstappen, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada 2026 araçlarının durumu daha da vahim hale getirebileceğini belirtti.

"Muhtemelen durum daha kötü çünkü virajlarda sürüş yüksekliğimiz çok düşük. Düzlüklerde araç yükseliyor ancak özellikle frenleme sırasında çoğu yerde eskisinden daha fazla yere vuruyoruz. Tümseklerin büyük bölümü de düzlüklerde değil, frenleme bölgelerinde veya virajlarda bulunuyor."

"Frenleme sırasında araç üzerinde çok büyük bir yük oluşuyor. Özellikle de bu tür düzensiz tümsekler varsa… Bunlar yalnızca pistin eskimesinden kaynaklanan tümsekler değil; alttaki zeminin hareket etmesiyle oluşuyorlar. Zemin sürekli yukarı ve aşağı hareket ediyor."

"Bazen neyle karşılaşacağınızı bilmek çok zor. Biraz ideal çizginin dışına çıktığınızda, kimse o bölümden geçmediği için orada ne olduğunu kestiremiyorsunuz. Bu nedenle gerçekten hiç hoş değil."

"Örneğin geçen yıl bir virajda 5-6G civarında yanal kuvvetlere maruz kalıyordunuz ancak omurgama etki eden dikey yükün 9G'nin üzerine çıktığı darbeler aldım. Bunun hiç eğlenceli olmadığını söyleyebilirim. Özellikle yaşınız ilerledikçe bunu daha fazla düşünmeye başlıyorsunuz."

"Bence insanlar bazen bunu gerçekten anlamıyor. Omurgamla ilgili yaptırdığım kontrollerden biliyorum ki omurgamın alt kısmı pek iyi görünmüyor."

“Bunun yarışmanın bir parçası olduğunu ve sporun bazı riskleri beraberinde getirebileceğini biliyorum. Ancak bu durum, son birkaç yılda kullandığımız araçların neden olduğu ek hasarlarla da ilgili. Eğer bu pistlerde sürüş yapmayı kabul edilebilir bulmaya devam edersek, bunun etkilerini çok daha fazla hissedeceksiniz."

"İnsanlar, 'Vücudun bazı bölümlerine daha fazla zarar veren sporlar var' diyebilir. Elbette var ama ben de bu yüzden o sporları yapmıyorum. Dolayısıyla bu hiç hoş değil."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Ronald Vording





Verstappen: "İkinci viteste start alırken sorun yaşıyoruz"



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



11 g



Verstappen: "İkinci viteste start alırken sorun yaşıyoruz"





Mekies, Verstappen’e hak verdi: “Sorunu çözmenin yollarını arıyoruz”



Formula 1



Formula 1



Madrid GP



1 ay



Mekies, Verstappen’e hak verdi: “Sorunu çözmenin yollarını arıyoruz”





Verstappen, Hamilton ile yaşadığı anı değerlendirdi: "Aksi takdirde yarışım bitebilirdi"



Formula 1



Formula 1



Madrid GP



1 ay



Verstappen, Hamilton ile yaşadığı anı değerlendirdi: "Aksi takdirde yarışım bitebilirdi"

Daha fazlası

Max Verstappen





Albon: "Williams, griddeki en iyi soğutma yeleğine sahip"



Formula 1



Formula 1 3 g



Albon: "Williams, griddeki en iyi soğutma yeleğine sahip"





Verstappen, 2027'de Spa 24 Saat'te yarışmak istiyor



Formula 1



Formula 1 3 g



Verstappen, 2027'de Spa 24 Saat'te yarışmak istiyor





Verstappen, Portimao hedefini açıkladı: "İçimdeki rekabetçi canavar başarılı olmak istiyor”



GT



GT 6 g



Verstappen, Portimao hedefini açıkladı: "İçimdeki rekabetçi canavar başarılı olmak istiyor”

Daha fazlası

Red Bull Racing





Red Bull, yarış stratejisinde yapay zekayı nasıl kullanıyor?



Formula 1



Formula 1 4 g



Red Bull, yarış stratejisinde yapay zekayı nasıl kullanıyor?





Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"



Formula 1



Formula 1 6 g



Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"





Marko: "Horner'ın iddialarını olabildiğince görmezden geliyorum"



Formula 1



Formula 1 6 g



Marko: "Horner'ın iddialarını olabildiğince görmezden geliyorum"

Son Haberler





MotoGP Avustralya GP ana antrenman: Bezzecchi cuma gününü lider tamamladı, Fernandez ikinci sırada



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



2 s



MotoGP Avustralya GP ana antrenman: Bezzecchi cuma gününü lider tamamladı, Fernandez ikinci sırada





MotoGP Avustralya GP 1. antrenman: Kazalarla dolu seansta Marquez zirvede, Fernandez 2. sırada



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



6 s



MotoGP Avustralya GP 1. antrenman: Kazalarla dolu seansta Marquez zirvede, Fernandez 2. sırada





Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



11 s



Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”





Canlı dereceler: MotoGP Avustralya GP ana antrenman



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



3 dk



Canlı dereceler: MotoGP Avustralya GP ana antrenman

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol