Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"

Max Verstappen, bu yıl 17 yarışın 14'ünü kazanmayı başardı ve şampiyonluğunu geçen hafta Katar'da ilan etti.

Hollandalı pilot, kalan yarışlarda galibiyete ulaşarak bir sezonda en çok galibiyet alma rekorunu kırma hedefinde.

Amerika GP öncesi konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Tek antrenman seansı olmasından ötürü sprint hafta sonlarında doğru ayarları bulmak kolay değil."

"Tahminlere göre hava yine sıcak olacak, dolayısıyla önümüzde zorlu bir yarış daha olacak."

"Yine de takımımızın burayla ilgili pek çok güzel anısı var. Austin eşsiz bir atmosfere sahip olan harika bir yer.

"Orada çok sayıda taraftarımız var ve eminim yine bizi desteklemeye gelecekler."

Sergio Perez ise geride kalan bir haftayı Amerika GP'ye hazırlanarak geçirdiğini söyledi.

"Benim için Austin ve Mexico City yarışları yılın en sevdiğim iki yarışı, bu pistlerde inanılmaz bir destek hissediyorum."

"Kokpitte onları duyamıyorum ama desteklerini mükemmel şekilde hissediyorum."

"Austin'de elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini biliyorum. Geçen hafta Milton Keynes'teki fabrikada önümüzdeki yarışlara mümkün olduğunca iyi hazırlanmak için çok çalıştım."

"Bazı faydalı brifingler aldık ve mühendislerimle konuşarak nerede doğru yaptığımızı, nerede daha fazlasını yapmamız gerektiğini gördük."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool