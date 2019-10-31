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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Verstappen: “Austin 100. yarış için doğru pist”

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Verstappen: “Austin 100. yarış için doğru pist”
31 Eki 2019 05:25

Max Verstappen, Formula 1’deki 100. yarışına Amerika’da çıkacağı için mutlu

Meksika'da Red Bull Racing araçları oldukça hızlıydı, ama Alexander Albon ve Max Verstappen bu performansı kullanmayı başaramadılar.

Şimdi Amerika yarışı gerçekleştirilecek ve ikili şimdi daha iyi bir sonuç istiyor.

Verstappen, “Austin'e geri dönmek güzel Formula 1'deki yüzüncü yarışım için çok uygun bir pist! Amerika ve Teksas'ı seviyorum, Austin'deki pisti seviyorum eski pistlere benziyor. Oraya gitmek güzel."

“Araç rekabetçi olmalı, çünkü bir yıl önce Austin'deki yarışa en geriden başladım ve sonunda podyuma çıktım. Bu pistte geçiş yapılabilir ve bu da her zaman ilgiyi arttıran bir şey.”

“Mexico City'de, altıncı sıradan daha fazlasını yapabilirdik, araç hızlıydı, ancak yarışım telafi yapmaya çalışmakla geçti Austin'deki yarıştan önce Los Angeles'ta, sabırsızlıkla beklediğim Formula 1 gösterisi yapacağız.” dedi.

Alexander Albon ise ilk kez yarışacağı Austin’de iyi bir sonuç almayı umuyor.

“Henüz Austin'de sürüş yapmadım, ama burası hakkında çok iyi sözler duydum. Düzen gerçekten ilginç, ilk sektör Suzuka'ya benziyor ve gerçekten tadına bakmak istiyorum.

“Bu hafta sonu ilk kez Amerika’da olacağım ve ülkenin hem kültürünü hem de mutfağını merak ediyorum! Bu beğendiğim bir kültür.”

“Simülatörde, pist bana oldukça inişli çıkışlı geldi. Yanılmıyorsam, bir bataklığa yapılmış ve gerçekten bunu hissediyorsunuz. Bu tür pistlerde en uygun ritmi hızlıca bulmak, bunu hafta sonunun başında yakalamak önemli“

“Meksika'da harika bir hafta sonu geçirdik. Bu takıma katıldığımdan bu yana en iyi yarışlarımdan biriydi. Devam etmeyi ve bu başarıyı pekiştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. ”

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