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Formula 1 Monako GP

Verstappen: "Attığım tüm turlardan genel olarak çok memnunum"

Monako GP sıralama turlarında Kimi Antonelli'nin arkasında ikinci sırayı alan Max Verstappen, sonuçtan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Neşe Akkoyun
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Sıralama turlarının ardından konuşan dört kez dünya şampiyonu pilot şu ifadeleri kullandı: "Eğer dün bana yarışa ön çizgiden başlayacağımı söyleseydiniz, bunu kesinlikle kabul ederdim.” 

“Bu sabah araçla epey zorluk yaşamıştık, bu yüzden sıralama turlarında ilk sıralarda mücadele edebilmek son derece pozitif bir gelişme oldu.” 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Trafikle ve tabii ki duvarlarla uğraşmak zorunda kalmamıza rağmen, sıralama turlarının gidişatından ve attığım tüm turlardan genel olarak çok memnunum.”

“Ön çizgide olduğum için mutluyum, yarın startta neler yaşanacağını göreceğiz. Bu araçlar start anında son derece karmaşık olabiliyor.” 

“Arkamda çok iyi start alan iki araç var ama göreceğiz. Bugün bizim için iyi bir gündü ve sıralama turlarından kesinlikle keyif aldım.”

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