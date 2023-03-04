Verstappen: "Aston Martin'in hızlı olmasını bekliyorduk"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, testlerde çok iyi bir grafik çizmiş ve güçlü turlar çıkarmayı başarmıştı. Hollandalı pilot araçta da çok rahat görünüyordu.

Ancak Bahreyn GP'de cuma günü iyi bir performans sergileyemedi ve aracında hiç rahat görünmüyordu.

Ayrıca cuma gününün öne çıkan takımı, çok iyi turlar atan Aston Martin ve özellikle de Fernando Alonso'ydu.

Cuma gününün ardından, Aston Martin'in hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Max, "Gerçekten hızlı görünüyorlar fakat buna şaşırdığımı söyleyemem çünkü testlerde rekabetçi olduklarını görebiliyorduk."

"Harika bir gün geçirdikleri açık fakat bizim tarafımızda, yapmamız gereken işler var."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Çok rekabetçi bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Fakat tüm parçaları bir araya getirmemiz lazım."

"Bugün ilk seans çok kötüydü. Denge yoktu, araç çok tuhaftı. Oysa testte ne denersek deneyelim hep iyi durumdaydık."

"Şimdi bir anda böyle olması çok şaşırtıcı. Dolyısıyla anlamamız gereken birkaç şey var."

"İkinci antrenman bile çok zor geçti. Biraz ritim bulmaya ihtiyacım var. Araçta biraz daha iyi hissetmem lazım. Bunu yaparsam iyi durumda olmalıyız." dedi.

Yine de Verstappen yarışta güçlü olmalarını bekliyor.

"Yani, aracın yarış temposunun kötü olmadığını düşünüyorum. Tek tur ile yarış temposu arasında bir denge yakalamamız gerekiyor. Bunu yaparken ritim de bulmalıyım."

"Doğru ayarları bulmaya çalışırken, yarış için ayar aralığının dışına çıkmamalıyız."