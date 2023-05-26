Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"

Max Verstappen, şimdiye kadar sadece bir kez kazanabildiği Monako Grand Prix'sine şampiyona lideri olarak gidiyor.

Hollandalı pilot, son Monako Grand Prix'sini kazanan takım arkadaşı Sergio Perez'in 14 puan önünde yer alıyor.

Şimdiye kadarki tüm yarışları Red Bull kazansa da, Monako'nun yapısı nedeniyle hafta sonu rekabetin çok yoğun olması bekleniyor.

Verstappen, perşembe günü verdiği röportajda, "Sanırım burada durum bizim için biraz daha zor olacak."

"Grid giderek yaklaşıyor fakat -yine de- hâlâ iyi bir aracımız var ve bundan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor."

"Tek tur performansımızın en güçlü noktamız olmadığını biliyoruz fakat bu yıl birkaç pole pozisyonu aldık. Yani her şey mümkün." dedi.

Bu hafta sonu Fernando Alonso ya da Charles Leclerc'ten hangisinin ana rakibi olacağı sorusuna Verstappen şöyle yanıt veriyor: "Charles olabilir ya da genel olarak Ferrari. Carlos [Sainz] da burada oldukça iyi."

Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Ancak Aston Martin'in de burada yavaş virajlarda güçlü olacağını söylemeliyim. Bu yıl düzlüklerde o kadar iyi değiller, fakat burada bunun karşılığını alabilirler."

"Elbette Mercedes'in de yeni konseptle neler yapabileceğini bilmiyorum, ancak onlar da bu yeni konsepti henüz tam olarak anlamış değiller."

"Yine de onları anlıyorum çünkü yeni parçaları pist üstünde deneyerek, fabrikada test etmekten daha fazla şey öğreniyorsunuz."

"Bu yüzden ben de her zaman yeni şeylerin mümkün olan en kısa sürede araçta olmasını isterim."

Verstappen, Monako'nun RB19 için pek de ideal bir pist olmadığını kabul ediyor.

"Bu virajlar o kadar yavaş ve dar ki, bir araçtan normal bir pistte olduğundan çok farklı şeyler talep ediyorlar."

"Bazen bu bazı araçlar için mükemmel şekilde işliyor ve bazen de harika olmuyor."

"Ben çoğu pistte hızlı olan bir aracı tercih ederim. Monako'da araç çok iyi değilse sorun değil. Ne de olsa bu sadece tek bir yarış."

"Elbette burada da kazanmak isterdim ama bu mümkün olmazsa puanlar kazanmaktan memnun olurum."