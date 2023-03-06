Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

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Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta Fernando Alonso harika bir performans sergiledi ve üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Böylelikle Aston Martin'le ilk yarışında podyuma çıktı ve eğer ilk turda Mercedes pilotlarının gerisine düşmeseydi, öndeki ikiliye daha da yakın olacaktı.

Yarışın ardından konuşan Max Verstappen, İspanyol pilotun ve Aston Martin'in bu yıl bazı yarışlar kazanmasını beklediğini söyledi.

Verstappen, Alonso'nun bu yıl şampiyonluk adayı olup olmadığı sorusuna, "Fernando için öyle olmasını umuyorum çünkü son birkaç yıldır ön tarafta mücadele etme şansı yoktu."

"Bu yüzden onu daha ilk yarışta burada görmekten mutluyum."

"Daha önce de bahsetmiştim ama Aston Martin'de gerçek bir ruh ve azim var, kazanmak istiyorlar ve birçok iyi insanı işe aldılar."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates with his team after the race Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sanırım onlar için her şey daha da iyi olabilir. Bence bu yıl için şampiyonluk için mücadele edeceklerini söylemek zor ama yarış galibiyetleri kesinlikle mümkün."

"Bazı yarışları, kazanan kişinin 20 ila 40 saniye gerisinde bitirdiğim ve yine de yılda iki veya üç yarış kazandığım dönemlerden geçtim. O tarz yıllarda, bazen aracınıza gerçekten uyan pistler oluyor ve her şey bir araya geliyor. Bazen biraz yardım veya şansla yarış kazanabiliyorsunuz."

"Güçlü bir pakete sahip oldukları kesin. Her şey şimdi bunu daha da geliştirmekte." cevabını verdi.

Sergio Perez de Alonso'yu podyumda görmekten mutluydu.

"Öncelikle Aston ve Fernando'yu burada gördüğüm için çok mutluyum."

"Bence muazzam bir çaba ortaya koydular ve Fernando'yu takım ile ilk yarışında podyumda görmek harika."

"Kesinlikle çok iyi bir araçlar var. Birkaç pistte ciddi rakip olacaklar."

"Formula 1'de sezonların son derece uzun olduğunu biliyoruz, bu yüzden her şey olabilir."

"Şimdilik söyleyebileceğim tek şey, Fernando ve Aston'u burada görmenin çok güzel olduğu."