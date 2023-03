Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta Fernando Alonso harika bir performans sergiledi ve üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Böylelikle Aston Martin'le ilk yarışında podyuma çıktı ve eğer ilk turda Mercedes pilotlarının gerisine düşmeseydi, öndeki ikiliye daha da yakın olacaktı.

Yarışın ardından konuşan Max Verstappen, İspanyol pilotun ve Aston Martin'in bu yıl bazı yarışlar kazanmasını beklediğini söyledi.

Verstappen, Alonso'nun bu yıl şampiyonluk adayı olup olmadığı sorusuna, "Fernando için öyle olmasını umuyorum çünkü son birkaç yıldır ön tarafta mücadele etme şansı yoktu."

"Bu yüzden onu daha ilk yarışta burada görmekten mutluyum."

"Daha önce de bahsetmiştim ama Aston Martin'de gerçek bir ruh ve azim var, kazanmak istiyorlar ve birçok iyi insanı işe aldılar."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates with his team after the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images