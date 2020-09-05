Verstappen: "Aşırı hızlı F1 araçları, yakın mücadeleyi engelliyor"

Belçika GP'de büyük ölçüde tek pit stoplu ve heyecansız bir yarışın geride kalmasının ardından, bu konuda eleştiriler gündeme geldi ve lastikler yine suçlu olarak gösterildi.

Ancak Verstappen, mevcut araçlardaki aşırı yere basma gücü oranının yarışlara olan etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Verstappen, "Günümüzde araçlar çok hızlı, bu yüzden birbirimizi takip edemiyoruz."

"Belçika'da Valtteri'yi birkaç tur 1.2 - 1.3 sn farkla takip edebildim ancak daha fazla yaklaşamadım."

"Yavaş virajlarda takip ederken o kadar çok yere basma gücü kaybediyorsunuz da bir anda hiç yol tutuşu olmuyor. Bu yüzden tüm bunların etkisi oluyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, sıkıcı yarışlar oluyor." dedi.

Formula 1, yere basma gücünün olumsuz etkilerinden kurtulmak için 2022'de araçların tasarım felsefesinde büyük değişikliğe gidiyor. Normalde 2021 için planlanan ancak 2022'ye ertelenen kurallarla araçlar karoser üzerinde daha az yere basma gücü üretip, daha çok zemin etkisine bağımlı olacaklar.

Gelecek sene de kurallar, araçların lastikler üzerinde aşırı zorlayıcı olmaması için yere basma gücünün % 10 civarında kırpılmasını sağlayacak.

Verstappen, "Gelecek sene yere basma gücünü bir miktar azaltarak değişiklik yapmak istiyorlar. Ancak araçlar çok hızlı ve aslında aşırı genişler. Bu da yardımcı olmuyor." dedi.

Verstappen ayrıca Mercedes'in kendilerinin dominasyonu nedeniyle sıkılan taraftarları anladığı yönündeki açıklamalara da değindi.

Verstappen, "Onlar sadece kibar olmaya çalışıyorlar ancak derine inip bakarsak herkesi yok etmek istiyorlar. Ben de bunu yapmak istiyorum."

"Ben de herkesi ezip, yarış içerisinde herkese tur bindirmek isterim. Ancak basın karşısında politik açıdan doğru konuşmanız ve bazen 'Biraz sıkıcıydı, öyle değil mi?' demeniz gerekir. Başka ne söyleyebilirler ki?" dedi.

Yardımcı editör: Ronald Vording