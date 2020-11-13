Verstappen: "Eğer yağmur yağarsa çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!"

Türkiye, dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine geri döndü ancak cuma günkü antrenmanlara pistin düşük yol tutuşu damga vurdu.

Sürücüler özellikle ilk seansta çok zorlandılar ve temiz turlar atamadılar. Bu durum öğleden sonra azalsa da devam etti.

Verstappen her iki antrenman seansını da zirvede tamamlayan isimdi ancak pistte sürüş yapmanın adeta buz üzerinde sürüş yapmak gibi olduğunu belirtti.

Aracın performansından memnun olduğunu söyleyen genç sürücü, buna karşılık pistin durumunu eleştirdi.

Verstappen, "Yol tutuş hâlâ çok düşük. ancak genel olarak bizim için olumlu bir gündü. Aracımız iyi çalıştı ve oldukça mutluyum ."

"Umarım pisti tekrar temizlemeye kalkmazlar. Açıkçası pistin neden bu kadar kaygan olduğunu anlamalıyız. Şu an bile hedef süreden 5 saniye daha yavaşız."

"Öğleden sonraki yol tutuş sabahtan daha kötü değildi, ancak yine de buz üzerinde sürüyormuş gibi hissettiriyordu. Portimao'daki asfalttan çok daha kötü. Ancak bu durum herkes için aynı ve buna adapte olmalıyız."

"Umarım yağmur yağmaz çünkü böyle bir durumda gerçekten buz üzerinde araç kullanıyormuşuz gibi olacak ve çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!" dedi.