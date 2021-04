Verstappen: "Puan kaybetmeyi göze alamayız"

Max Verstappen ve Red Bull, Bahreyn'de pole pozisyonunu kazanmayı başardılar. Imola'da ise bu yılki ilk zaferlerini aldılar.

Imola'yı kazmamasının ne kadar önemli olduğu sorusuna Verstappen, "Bunu yapmak her zaman için önemlidir. Sonuçta alabileceğiniz en iyi sonuç galibiyettir. Ancak şartlar o kadar da kolay değildi. Bu yüzden bu yarış kazandığımız için çok mutlu olduk. Her şeyden önce bu pistin her zaman sürüş yapması harika bir pist olduğunu düşündüm. Bu yüzden oraya gitmeyi çok seviyorum, fakat Pazar çok zordu ama bir şekilde çok eğlendik." cevabını verdi.

Şampiyonluk savaşı ve Imola'nın güvenine olan etkisi sorulduğunda Hollandalı pilot, şampiyonluğa odaklanmadığını ve her zaman kendisine güvendiği için güveninde değişen bir şey olmadığını belirtti.

"Şu anda buna [şampiyonluğa] bakmıyorum. Çünkü önümüzde çok uzun bir sezon var ve bu yüzden çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Sadece her hafta sonu mümkün olan en iyi işi yapmak istiyorum ve elbette mümkün olan en az hatayı yapmaya çalışıyorum."

"Ben her zaman kendime güveniyorum, bunun yarışı kazanmamla ilgisi yok. Umarım son iki yarışta olduğu gibi yine çok rekabetçi olabiliriz. Fakat yine de her hafta sonu en iyisini elde edebilmek için araçtan her şeyi çıkardığınızdan emin olmalısınız. Çünkü Mercedes ile aramız o kadar yakın ki gerçekten fark yaratmak için en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu hafta sonu yine bunu yapmaya çalışacağız."

Ayrıca Verstappen, araçtan memnun olduğunu da belirtti.

"Araç şu ana kadar oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor. Fakat yine de bunun çok farklı bir pist düzeni olduğunu biliyoruz ve bu iki pistte rekabetçi olmanız, burada harika olacağınız anlamına gelmiyor. Hâlâ iyi bir ayar yapmanız gerekiyor. Bu yüzden elimizden geleninin en iyisini yapmaya çalışacağız. Elbette aracın sürekli rekabetçi olacağını düşünüyorum, fakat şimdi her şey onu doğru şekilde ayarlamakla ilgili. Yarışları kazanabilmek için mükemmel olmalı."