Verstappen: "Puan kaybetmeyi göze alamayız"
Red Bull pilotu Max Verstappen, şampiyonluk mücadelesi verdikleri için, artık puan kaybetmeyi göze alamayacaklarını düşünüyor.
Max Verstappen ve Red Bull, Bahreyn'de pole pozisyonunu kazanmayı başardılar. Imola'da ise bu yılki ilk zaferlerini aldılar.
Imola'yı kazmamasının ne kadar önemli olduğu sorusuna Verstappen, "Bunu yapmak her zaman için önemlidir. Sonuçta alabileceğiniz en iyi sonuç galibiyettir. Ancak şartlar o kadar da kolay değildi. Bu yüzden bu yarış kazandığımız için çok mutlu olduk. Her şeyden önce bu pistin her zaman sürüş yapması harika bir pist olduğunu düşündüm. Bu yüzden oraya gitmeyi çok seviyorum, fakat Pazar çok zordu ama bir şekilde çok eğlendik." cevabını verdi.
Şampiyonluk savaşı ve Imola'nın güvenine olan etkisi sorulduğunda Hollandalı pilot, şampiyonluğa odaklanmadığını ve her zaman kendisine güvendiği için güveninde değişen bir şey olmadığını belirtti.
"Şu anda buna [şampiyonluğa] bakmıyorum. Çünkü önümüzde çok uzun bir sezon var ve bu yüzden çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Sadece her hafta sonu mümkün olan en iyi işi yapmak istiyorum ve elbette mümkün olan en az hatayı yapmaya çalışıyorum."
"Ben her zaman kendime güveniyorum, bunun yarışı kazanmamla ilgisi yok. Umarım son iki yarışta olduğu gibi yine çok rekabetçi olabiliriz. Fakat yine de her hafta sonu en iyisini elde edebilmek için araçtan her şeyi çıkardığınızdan emin olmalısınız. Çünkü Mercedes ile aramız o kadar yakın ki gerçekten fark yaratmak için en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu hafta sonu yine bunu yapmaya çalışacağız."
Ayrıca Verstappen, araçtan memnun olduğunu da belirtti.
"Araç şu ana kadar oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor. Fakat yine de bunun çok farklı bir pist düzeni olduğunu biliyoruz ve bu iki pistte rekabetçi olmanız, burada harika olacağınız anlamına gelmiyor. Hâlâ iyi bir ayar yapmanız gerekiyor. Bu yüzden elimizden geleninin en iyisini yapmaya çalışacağız. Elbette aracın sürekli rekabetçi olacağını düşünüyorum, fakat şimdi her şey onu doğru şekilde ayarlamakla ilgili. Yarışları kazanabilmek için mükemmel olmalı."
Genç sürücü, hata yapmamaya çalışmanın performansını olumsuz etkilemediğini ekledi.
"Hata yapmamaya çalışarak hızınızı kaybettiğinizi sanmıyorum. Sadece öne çıkacağınız anları seçiyorsunuz. Eğer senin günün değilse, o zaman değildir ve belirli bir sonuçla yetinmek zorunda olduğunu anlamanız gerekiyor. Geçmişte elbette bazı yarışları kazanabileceğimizi bildiğimiz bir aracımız vardı, fakat şampiyonluk mücadelesinde olmadığımızı biliyorduk. Bu yüzden biraz daha fazla risk alabiliyorsunuz."
"Eğer şampiyonluk mücadelesindeyseniz ya da aracınızın çoğu zaman rekabetçi olacağını biliyorsanız, evet, yaklaşımınız biraz değişebiliyor. Çünkü artık çok iyi performans göstermediğiniz bir hafta sonunda bile çok fazla puan kaybetmeyi kaldıramazsınız. Bu yüzden, iyi bir hafta sonu geçirmesek bile bolca puan topladığımızdan emin olmalıyız.’’
Şimdiye kadar Red Bull'un tek turda daha iyi olduğu, Mercedes'in ise yarışta daha güçlü olduğu yönünde bir algı var.
Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Verstappen, "Şu anda böyle bir şey söylemek zor, çünkü sezonun ilk yarışlarındayız. Araçta daha iyi hale getirmek istediğimiz birkaç şey var. Sadece bekleyip, neler olduğunu görmeliyiz. Sıralama turları veya yarışta neler olacağı, temelde pistin düzenine bağlı olacak bir şey. Görebildiğim tek şey çok yakın olduğumuz. Birbirimizi yenmek için mükemmel bir iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.
Son olarak temkinli davranmasıyla ilgili de, "Hayal kurmak sizi hiçbir yere götürmez. Ben her zaman oldukça gerçekçiyimdir. Sadece önümüzdeki yarışa odaklanmak istiyorum. Elbette aptal değilim, böylesine yakın bir şampiyonada hata yapılmaması gerektiğini biliyorum. Takım üzerinde kimseye gereksiz baskı uygulamak istemiyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sadece bu hafta sonuna odaklanmak istiyorum." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
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|Kemal Şengül