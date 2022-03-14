Verstappen: "Artık öndeki aracı takip ederken aracı kontrol etmek daha kolay"

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Formula 1, 2022 sezonu için teknik düzenlemeleri büyük oranda değiştirdi ve tekerlek tekerleğe mücadeleleri artırıp, daha yakın mücadeleler ortaya koymak adına araçların ürettiği kirli havayı azaltmayı amaçladı.

Sürücülerin değişikliklerle ilgili geri bildirimleri, geçen ay Barselona'da yapılan sezon öncesi testlerinde pozitifti ancak pek çok isim henüz öndeki araçları takip edecek fırsat bulamamıştı.

Fakat Bahreyn testi, birbirleriyle giriştiği birkaç mücadele sayesinde pilotlara, durumu daha yakından görme fırsatı vermiş oldu.

Formula 1 şampiyonu Max Verstappen, ileriye doğru iyi bir adım atıldığını ve artık takip esnasında büyük kaymalar yaşamadıklarını söylüyor.

Verstappen, Cumartesi günü Bahreyn'de verdiği demeçte şöyle dedi: "Bence durum artık daha iyi."

"En azından geçen yıldan daha iyi. Geçmişte birinin arkasına geçtiğinizde aniden çok fazla önden ya da arkadan kayma yaşıyordunuz. Hal böyle olunca araç kontrol edilemezdi ya da ne yapacağını tahmin edemezdiniz."

"Şimdi bir aracın arkasındayken yere basma gücü kaybettiğimi hissediyorum fakat artık bu hem ön hem de arkada oluyor. Böylece sürücüler için durum daha öngörülebilir ve kontrol edilebilir hale geliyor.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Araç felsefesinde yapılan değişiklik ve ağırlık artışıyla beraber artık yeni nesil araçlar, yavaş virajlarda eskisinden daha hantallar ve bu da sürücülerin sürüş tarzını değiştirmesine sebep oldu.

Fakat Verstappen, yeni nesil araçları limitlerde sürmenin daha zor olduğunu düşünmüyor.

"Elbette aracın dengesine de bağlı. Geçen yıl çok fazla arkadan kayma veya önden kayma yaşadıysanz, o aracı kullanmak da zordu."

"Hangi araç olursa olsun limitlerde sürmek zordur, bu yüzden bence aşağı yukarı aynı."

Verstappen, araçların yarışları geliştirip geliştirmeyeceği sorulduğunda ise şöyle dedi: "Bu, biraz gittiğimiz pistlere bağlı."

"Bu araçlar yavaş virajlarda çok daha yavaş çünkü çok daha ağırlar. Çok yavaş virajlarla dolu bir pistte bu araçları sürmek bizim için daha az eğlenceli olacak."

"Fakat çok hızlı virajların olduğu pistlere gidersek, kullanması gerçekten çok keyifli."