Verstappen artık F1 hafta sonlarında gece simülasyon yarışlarına katılmayacak!

Son dünya şampiyonu boş zamanlarında düzenli olarak simülasyon yarışlarına katılıyor. Macaristan'daki Grand Prix hafta sonunda da, Redline ile iRacing Spa 24 Saat'te yarıştı.

Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 03:00'e kadar direksiyona geçen Verstappen, ertesi gün RB20'sine bindi.

Verstappen yarışın ilk anından dan itibaren sinirli ve öfkeliydi. Telsizden düzenli olarak hayal kırıklıklarını dile getirdi ve birçok kişiye göre bunun nedeni uykusuzluğuydu.

Ancak Hollandalı pilot buna katılmıyordu çünkü bu sezonun başlarında Emilia-Romagna Grand Prix'sini de benzer bir simülasyon yarışının ardından kazanmıştı.

Fakat Speedweek'e konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in artık geceleri simülasyon yarışına katılmayacağını söyledi.

Marko şöyle dedi: “Macaristan'daki yarış hafta sonuna simülasyon yarışına katılmasının nedeni, takımdaki başka bir sürücünün yarıştan çekişmiş olmasıydı."

"Fakat gelecek simülasyon yarışlarına bu kadar geç saatlerde katılmaması konusunda anlaştık."

Deneyimli Avusturyalı'ya göre, Hungaroring'deki sinir patlamalarının uykusuzlukla ilgisi yoktu.

“Max bu hafta sonu oldukça sinirliydi ve eleştirilerin başlaması uzun sürmedi. Fakat gecenin yarısını simülatör yarışında geçirdiği için buna şaşmamalı."

"Yine de şunu söylemeliyim: Imola'da bir simülasyon yarışı için gece üçe kadar yatmadı fakat ertesi gün o yarışı kazandı."

"Max'in farklı bir uyku ritmi var ve yedi saatlik uykusunu almıştı."

Spa için umutlu

Bu hafta sonu, Verstappen ve Red Bull'un Belçika Grand Prix'sinde toparlanma şansları var.

Marko, "Burası Max'in en sevdiği pistlerden biri ve hava durumu neredeyse her saat değişiyor. Bu sefer de durum böyle olacak gibi görünüyor."

"Cuma ve Cumartesi yağmurlu, Pazar günü ise kuru bir pist olacak. Bu da bizim işimize yarayacaktır." dedi.