Verstappen: "Artık araçta daha rahatım"

Red Bull pilotu Max Verstappen, pazar günkü Belçika GP'ye altıncı sıradan başladı ve harika bir performansla galibiyete uzandı.

Galibiyet serisini sekiz yarışa çıkaran Verstappen, yarıştan sonra mutluydu.

Hafta sonunu özetleyen Hollandalı pilot, şöyle dedi: "Yarışta harika bir aracımız olduğunu biliyordum, asıl önemli olan ilk virajı sorunsuz geçmekti."

"İlk tur, ilk viraj iyi geçti. Kısa sürede Lewis'in ardına geldim fakat biraz şanssızdım. Charles'ın arkasında DRS açan Lewis'in ardında kaldım ve düzlük hızları çok iyi olduğu için onu geçmek imkansızdı."

"Onu geçebilmek için DRS bölgesinin dışına çıkmasını beklemek zorundaydım."

"Lewis'ten iki ya da üç tur sonra Charles'ı da geçtim fakat bu süreçte lastiklerim epey hasar almıştı. Orta hamura geçtikten sonra araç hemen toparlandı. Liderliği alınca da koruma moduna geçtim."

"Sonra yağmur başladı ve bazı yerlerde yavaşlamam gerekti. Yağmur durur durmaz yumuşak lastiğe geçtik ve aracın dengesi yine iyiydi. Bence harika bir yarış oldu."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yakaladığı momentum göz önüne alındığında haftaya yarış yapılmamasına üzülüp üzülmediğini yanıtlayan Verstappen, "Bunun pek bir fark yaratacağını düşünmüyorum."

"Şu anda sadece iyi vakit geçirmek istiyorum. Biraz ailem ve arkadaşlarımla birlikte olmaya çalışacağım."

"Sonrasında Zandvoort'a gideceğiz. Spa'dan tamamen farklı bir pist ama ayarlarla iyi çalışırsak hızlı olabiliriz." dedi.

Zaferlerden hangisinin kendisini tatmin ettiği sorusuna Verstappen, "Birini seçmek zor. Çok sayıda güzel zafer vardı, bazıları kolay oldu."

"Miami'deki yarış güzeldi. Orası zor bir pist, gridin çoğunu geçmem gerekti. Bu yüzden Miami diyebilirim."

"Fakat Macaristan ve Spa'daki galibiyetler de çok güzeldi. Sezonun ilk bölümünde takım daha da kenetlendi."

"Artık araçta kendimi çok rahat hissediyorum. Her şey küçük detayları düzeltmekle ilgili."

"Pek çok güzel an vardı, bir tanesini söylemek zor." cevabını verdi.